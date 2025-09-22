Запланована подія 2

Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН: что известно

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт во время прессбрифинга.

В этот же день Трамп проведет ряд двусторонних встреч с генеральным секретарем ООН, лидерами Аргентины и Евросоюза. Кроме того, запланирована многосторонняя встреча с участием представителей Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Путь к миру

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в США издали директиву, которой запретили передавать информацию о мирных переговорах между Украиной и Россией союзникам.

Автор:
Ольга Опенько