США остановили обмен разведданными о переговорах между Украиной и Россией с союзниками — СМИ

Директор национальной разведки США Тулси Габбард издала директиву, которой запретила передавать информацию о мирных переговорах между Украиной и Россией союзникам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует CBS News со ссылкой на нескольких чиновников по разведке США.

Отмечается, что Габбард подписала соответствующее распоряжение еще 20 июля, приказав не делиться информацией о мирных переговорах между Украиной и РФ с союзниками по альянсу "Пять глаз" - разведывательным альянсом, созданным после Второй мировой войны, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия.

Представители разведки заявили, что директива классифицировала все аналитические данные и информацию, связанные с мирными переговорами, как Noforn, или запрет на распространение за границу, что означает, что информация не может быть передана ни одной другой стране или иностранным гражданам.

Директива также ограничивает распространение материалов, касающихся мирных переговоров, агентствами, которые подготовили или получили их. Делиться можно только той информацией, которая была обнародована ранее.

Издание отмечает, что документ не запрещает обмен дипломатической информацией или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, например деталями, которыми США делятся с украинскими военными.

"В целом ценность партнерства "Пяти глаз" заключается в том, что при принятии политических решений мы взаимодополняем разведданные друг друга, а значит, лучше понимаем планы, намерения и возможности наших противников", — объясняет бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш.

В течение двух недель станет ясно, есть ли возможность установления мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели станет понятно, есть ли возможность достижения мира в Украине.

"Я бы сказал, что в течение двух недель мы узнаем об этом тем или иным способом... Но мы узнаем об этом очень скоро", - подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что после этого "возможно, придется действовать иначе".

Также Трамп упомянул, что во время последней встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский "выглядел очень хорошо".

"Он там борется. Это тяжелая война", – сказал американский лидер.

Мирные переговоры

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

А 16 августа на Аляске прошла встреча Трампа и Путина, во время которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.