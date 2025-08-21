Впереди интересные времена: Трамп подверг критике Байдена за то, что тот "не позволил Украине отвечать" России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет победить в войне, если только будет обороняться и не будет наносить ответные удары по России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.

"Очень тяжело, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не позволено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! То же касается Украины и России", - написал он.

Трамп подверг критике предыдущего президента США Джо Байдена, обвинив его в том, что он не позволял Украине отвечать на атаки, а только защищаться. По его словам, именно поэтому украинская сторона оказалась в сложном положении.

"Коварный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил бы Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало? В любом случае, этой войны никогда бы не произошло, будь я президентом - нулевой шанс. Интересные времена впереди!!!", - написал Трамп.

В то же время, сегодня командование Десантно-штурмовых войск ВСУ заявило, что в составе 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ создана новая воинская часть — 147 отдельная артиллерийская бригада. Подразделение получит современные западные артиллерийские системы с высокой дальностью и точностью поражения, расчеты беспилотных систем и другие боевые подразделения.

Командиром бригады назначен полковник Виктор Довгал - участник боевых действий с 2014 года, полный рыцарь ордена Богдан Хмельницкий. Последние два года он возглавлял артиллерию 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Добавим, во время встречи на Аляске президенты России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили мирные предложения, согласно которым Россия откажется от небольших оккупированных территорий, а Украина уступит участки восточных земель, которые Москва не смогла захватить.

После встречи Трампа и Путина во многих СМИ начала появляться информация, что глава Кремля может потребовать отдать РФ всю часть оккупированной на 70% области в обмен на освобождение оккупированных частей Сумщины и Харьковщины. Украинские власти никак не комментировали эти заявления, однако, как пишет "Суспільне", Зеленский отверг возможность ухода украинских Сил обороны из неоккупированной части Донецкой области.

"Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем сделать это. Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления", - сказал он.