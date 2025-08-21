Попереду цікаві часи: Трамп розкритикував Байдена за те, що той "не дозволив Україні відповідати" Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, якщо лише оборонятиметься і не завдаватиме ударів у відповідь по Росії.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії", — написав він.

Трамп розкритикував попереднього президента США Джо Байдена, звинувативши його у тому, що він не дозволяв Україні відповідати на атаки, а лише захищатися. За його словами, саме через це українська сторона опинилася у складному становищі.

"Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив би Україні відбиватися, тільки захищатися. Як це спрацювало? У будь-якому разі, цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом – нульовий шанс. Цікаві часи попереду!!!", - написав Трамп.

Водночас сьогодні командування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявило, що у складі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ створено нову військову частину — 147 окрему артилерійську бригаду. Підрозділ отримає сучасні західні артилерійські системи з високою дальністю та точністю ураження, а також розрахунки безпілотних систем та інші бойові підрозділи.

Командиром бригади призначено полковника Віктора Довгаля – учасника бойових дій з 2014 року, повного лицаря ордена Богдана Хмельницького. Останні два роки він очолював артилерію 46-ї окремої аеромобільної бригади.

Додамо, під час зустрічі на Алясці президенти Росії Володимир Путін та Дональд Трамп обговорили мирні пропозиції, згідно з якими Росія відмовиться від невеликих окупованих територій, а Україна поступиться ділянками східних земель, які Москва не змогла захопити.

Після зустрічі Трампа і Путіна у багатьох ЗМІ почала з'являтися інформація, що очільник Кремля може затребувати віддати РФ всю частину окупованої на 70% області в обмін на звільнення окупованих частин Сумщини і Харківщини. Українська влада ніяк не коментувала ці заяви, проте, як пише "Суспільне", Зеленський відкинув можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області.

"Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян — це плацдарм для майбутнього нового наступу", — казав він.