Стали відомі умови, щодо припинення війни, які Путін озвучив Трампу - Reuters

Під час зустрічі на Алясці президенти Росії Володимир Путін та Дональд Трамп обговорили мирні пропозиції, згідно з якими Росія відмовиться від невеликих окупованих територій, а Україна поступиться ділянками східних земель, які Москва не змогла захопити.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Це обговорення відбулося на першій зустрічі лідерів з початку повномасштабного вторгнення. Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Трампом у Вашингтоні для обговорення цих пропозицій.

Трамп заявив, що вони з Путіним "здебільшого дійшли згоди" щодо передачі земель та гарантій безпеки для України, хоча визнав, що Київ може не погодитися.

Джерела Reuters, обізнані з перебігом обговорень, повідомили про наступні умови РФ:

Територіальні поступки: Росія вимагає повного виведення українських військ зі східних Донецької та Луганської областей. В обмін на це Москва готова заморозити лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях та повернути невеликі окуповані ділянки в Сумській та Харківській областях. Україна, однак, відмовляється від будь-якого відступу.

Статус Криму та санкції: Путін також прагне офіційного визнання російського суверенітету над Кримом, анексованим у 2014 році, та скасування частини санкцій проти Росії.

Мова та церква: Росія вимагатиме офіційного статусу російської мови в деяких частинах або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти. Це суперечить українському законодавству та позиції СБУ, яка вважає цю церкву причетною до поширення проросійської пропаганди.

НАТО та гарантії безпеки: Україні буде заборонено вступати до НАТО. Натомість обговорюються "не-натовські" гарантії безпеки, подібні до статті 5.

Згідно з пропозицією, припинення вогню не відбудеться до укладення всеохоплюючої угоди, що суперечить ключовій вимозі України, яка щодня потерпає від російських атак.

Агентство зазначає, що ці вимоги ставлять під велике питання прийнятність пропозицій для української влади, оскільки вони суперечать стратегічним цілям України, зокрема закріпленому в Конституції курсу на вступ до НАТО та збереженню територіальної цілісності.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Після переговорів, Трамп заявив, що тепер основний тягар відповідальності переходить до українського президента Володимира Зеленського, якого Трамп запросив у Вашингтон.