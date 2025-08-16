Трамп обговорив з Путіним та європейськими лідерами гарантії безпеки для України: схожі на 5-ту статтю НАТО

Європейські чиновники та президент США Дональд Трамп провели переговори щодо потенційних гарантій безпеки для України, які можуть бути надані в разі укладення мирної угоди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN та повідомлення "Європейської правди".

Йшлося про гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, але про вступ до альянсу мови не було.

Деталі пропозиції

За словами європейського чиновника, гарантії не будуть надаватися в рамках НАТО, що дозволить уникнути прямого залучення альянсу, проте джерело "Європейської правди" уточнило, що під час переговорів використовувалося формулювання "non-NATO article 5 security guarantees".

Американська сторона, за даними джерела, запропонувала цю ідею як одну з гарантій безпеки для України, нібито узгоджену з президентом РФ Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

Позиція Трампа та європейських лідерів

Дональд Трамп вважає, що найкращий спосіб завершити війну — це мирна угода, а не припинення вогню.

"Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується. Президент Зеленський прибуде до Овального кабінету Вашингтона у понеділок вдень. Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч з президентом Путіним. Потенційно, це врятує мільйони людських життів", - написав Трамп.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер високо оцінив "лідерство" Трампа, зазначивши, що його зусилля наблизили світ до припинення війни.

"Зусилля президента Трампа наблизили нас, як ніколи раніше, до припинення незаконної війни Росії в Україні", - заявив він, однак наголосив, що будь-які переговори з Росією мають проходити за обов'язкової участі Президента Зеленського.

Позиція України

Після розмови з Трампом Володимир Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами. Він заявив, що Україна прагне "реального миру", який не стане "ще однією паузою між російськими вторгненнями".

Українська сторона вимагає негайного припинення вбивств та вогню, а також звільнення всіх військовополонених, цивільних та депортованих дітей. Президент наголосив на важливості збереження тиску на Росію, поки тривають її агресія та окупація.

"Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.