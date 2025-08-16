Трамп обсудил с Путиным и европейскими лидерами гарантии безопасности для Украины: похожие на 5-ю статью НАТО

Европейские чиновники и президент США Дональд Трамп провели переговоры о потенциальных гарантиях безопасности для Украины, которые могут быть предоставлены в случае заключения мирного соглашения.

Delo.ua со ссылкой на CNN и сообщение "Европейской правды".

Речь шла о гарантиях безопасности, подобных статье 5 НАТО, но о вступлении в альянс речи не было.

Детали предложения

По словам европейского чиновника, гарантии не будут предоставляться в рамках НАТО, что позволит избежать прямого привлечения альянса, однако источник "Европейской правды" уточнил, что при переговорах использовалась формулировка "non-NATO article 5 security guarantees".

Американская сторона, по данным источника, предложила эту идею как одну из гарантий безопасности для Украины, якобы согласованную с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи на Аляске.

Позиция Трампа и европейских лидеров

Дональд Трамп считает, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня.

"Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к часто не выполняющемуся соглашению о прекращении огня. Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет Вашингтона в понедельник днем, если все днем. Потенциально это спасет миллионы человеческих жизней", - написал Трамп.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высоко оценил "лидерство" Трампа, отметив, что его усилия приблизили мир к прекращению войны.

"Усилия президента Трампа приблизили нас, как никогда раньше, к прекращению незаконной войны России в Украине", - заявил он, однако подчеркнул, что любые переговоры с Россией должны проходить при обязательном участии Президента Зеленского.

Позиция Украины

После беседы с Трампом Владимир Зеленский скоординировал позиции с европейскими лидерами. Он заявил, что Украина стремится к "реальному миру", который не станет "еще одной паузой между российскими вторжениями".

Украинская сторона требует немедленного прекращения убийств и огня, а также увольнения всех военнопленных, гражданских и депортированных детей. Президент отметил важность сохранения давления на Россию, пока продолжаются ее агрессия и оккупация.

"Нужно достичь реального мира, который будет продолжительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Нужно как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Надо освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных детей. всех нужно вернуть домой. Надо сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация", – написал Зеленский.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.