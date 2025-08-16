Запланована подія 2

После переговоров с Путиным Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон.

После того, как президент США провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, он позвонил президенту Владимиру Зеленскому, который отметил, что разговор был длительным и содержательным. Также Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Все детали по завершению убийств, по окончании войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - написал он.  

Он добавил, что Украина поддерживает предложение Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия потому, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

Зеленский отметил, что разговор с Трампом длился более полутора часов. Сначала около часа лидеры разговаривали один на один, а затем также при участии европейских лидеров.  

"Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации", – написал Зеленский.

Также президент отметил важность привлечения европейских партнеров.

"Важно, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили положительные сигналы от американской стороны по участию в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!", - отметил он.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

После переговоров, Трамп заявил, что теперь основное бремя ответственности переходит к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Автор:
Татьяна Гойденко