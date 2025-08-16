Після переговорів з Путіним Трамп запросив Зеленського у Вашингтон

Після того, як президент США провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, він зателефонував президенту Володимиру Зеленському, який зазначив, що розмова була тривала і змістовна. Також Трамп запросив Зеленського у Вашингтон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - написав він.

Він додав, що Україна підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія тому, що ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Зеленський зазначив, що розмова з Трампом тривала більш ніж півтори години. Спочатку, близько години, лідери розмовляли один на один, а потім також за участі європейських лідерів.

"Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", - написав Зеленський.

Також президент наголосив на важливості залучення європейських партнерів.

"Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Після переговорів, Трамп заявив, що тепер основний тягар відповідальності переходить до українського президента Володимира Зеленського.