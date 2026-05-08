Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1535 добу повномасштабної війни становлять 1 339 190 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 травня втратила:
- особового складу – близько 1 339 190 (+1 130) осіб;
- танків – 11 919 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 538 (+17) од;
- артилерійських систем – 41 630 (+91) од;
- РСЗВ – 1 778 (+2) од;
- засоби ППО – 1 370 (+5) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од;
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од;
- спеціальна техніка – 4 173 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півдні та сході країни
Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
