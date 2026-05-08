Потери врага по состоянию на 8 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1535 сутки полномасштабной войны составляют 1 339 190 человек.
Потери России в войне на 8 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 мая потеряла:
- личного состава – около 1 339 190 (+1 130) человек;
- танков – 11 919 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 538 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 41 630 (+91) ед;
- РСЗО – 1 778 (+2) ед;
- средства ПВО – 1 370 (+5) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1344 (+8) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 279 729 (+1 817) ед;
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 94 879 (+334) ед;
- специальная техника – 4173 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 56 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на юге и востоке страны
Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
