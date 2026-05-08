Потери врага по состоянию на 8 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1535 сутки полномасштабной войны составляют 1 339 190 человек.

Потери России в войне на 8 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 мая потеряла:

личного состава – около 1 339 190 (+1 130) человек;

танков – 11 919 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 538 (+17) ед;

артиллерийских систем – 41 630 (+91) ед;

РСЗО – 1 778 (+2) ед;

средства ПВО – 1 370 (+5) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1344 (+8) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 279 729 (+1 817) ед;

крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 94 879 (+334) ед;

специальная техника – 4173 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 56 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на юге и востоке страны

Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.