"Сделано в Украине": почему компенсация в 15% не помогает украинским производителям техники

Маркировка "Сделано в Украине" и государственные компенсации до сих пор не стали решающими факторами при выборе техники покупателем. Из-за удорожания энергоносителей и логистики отечественная продукция иногда проигрывает в цене иностранным аналогам. Кроме того, многие покупатели не могут воспользоваться программой, поскольку не отвечают государственным критериям прозрачности бизнеса.

Об этом пишет Delo.ua.

Программа "Сделано в Украине" работает уже более полутора лет. Еще при правительстве Дениса Шмыгаля, 20 августа 2024 года, было принято базовое постановление №952 . Однако сам механизм компенсации 15% промышленной техники и оборудования детализировали и запустили постановлением Кабинета Министров Украины № 1122 от 24 сентября. В течение 2024-2025 годов государство возместило покупателям 112,4 млн. грн.

Уже в этом году, 1 мая, Министерство экономики Украины утвердило выплату 15,6 млн грн компенсации за март. Эта сумма начислена покупателям, которые приобрели 41 единицу украинской техники на общую сумму 125,1 млн грн. В правительстве отмечают, что такой механизм должен обеспечить прямую поддержку производителей и стимулировать спрос на внутреннем рынке.

В Министерстве сообщили, что возмещение касается продукции 12 предприятий. Среди них – ООО "Киевский машиностроительный завод", производящее автокраны, и ООО "Арамис", специализирующееся на производстве лазерных станков.

В то же время, объем компенсаций остается относительно небольшим по сравнению с оборотами самих предприятий. В среднем государство выплатило около 1,3 млн грн на одного производителя.

Для ООО Киевский машиностроительный завод это составляет примерно 2,7% от годового дохода компании за 2025 год, который превысил 48,5 млн грн. Для ООО Арамис средний размер компенсации равен около 0,4% от дохода предприятия, что в 2025 году составил почти 326 млн грн.

Представители Киевского машиностроительного завода и ООО Арамис в комментарии Delo.ua рассказали о реальных сложностях, с которыми сталкивается программа на практике.

Коррупционный фактор

Одной из ключевых проблем программы компенсаций является коррупционный кэшбек от импортеров, из-за которого предпочтение нередко отдают иностранной технике, а не украинской, отмечает директор ООО «Киевский машиностроительный завод» Олег Безвершенко:

"Наиболее проблемным является коррупционный фактор, когда официальная компенсация проигрывает теневому "кэшбеку". Во время тендеров должностные лица коммунальных предприятий часто игнорируют возможность сэкономить 15% бюджетных средств."

Зато они выбирают импортную технику, где поставщики предлагают те же 15%, но уже как личную выгоду.”, - отметил директор.

Нестабильность энергоснабжения

Еще одним важным фактором, негативно влияющим на украинский бизнес, является нестабильное электроснабжение и требования по локализации более 40%.

"В настоящий момент наш завод удерживает уровень локализации более 40%. Однако стремительно растут расходы на электроэнергию, горючее и логистику, из-за чего украинская продукция иногда становится дороже китайских аналогов".

В Китае производство сосредоточено в масштабных технопарках, что позволяет свести к минимуму затраты и стабилизировать цены. Кроме того, мы сталкиваемся с бюрократией. Получение грантов затягивается: подготовка документов длится месяцами, а финансирование может задерживаться на полгода и больше”, – объясняет Олег Безвершенко.

ООО "Арамис" увеличило объемы производства, и в 2026 году планирует рост еще на 30%, отметил СЕО компании, которое специализируется на производстве станков для лазерной резки металла, Сергей Шевченко:

"Планка в 40% локализации держится, и мы ее расширяем. Сейчас мы нанимаем больше людей и через оптимизацию пытаемся минимизировать себестоимость. Благодаря локализации мы предлагаем клиентам выгодное сочетание программ: грант 70/30 и кэшбек 15%".

Сложные условия с энергоснабжением не обошли и "Арамис" - компания планирует инвестировать в солнечные панели.

Проблемы покупателей

Директор ООО "Киевский машиностроительный завод" отмечает: чтобы получить компенсацию, недостаточно просто купить продукцию украинского производителя. Покупатель, даже при наличии средств, должен вести бизнес полностью "в белую", что могут позволить себе далеко не все предприятия:

"На сегодняшний день наш завод - единственное предприятие в сегменте автокранов, чья продукция официально подпадает под государственную программу компенсации стоимости. Казалось бы, это большое преимущество, но на практике эффективность этого инструмента почти нивелируется несколькими критическими факторами".

Во-первых, мы наблюдаем глубокий кризис в частном и коммунальном секторах. Компании находятся в крайне сложном финансовом состоянии. Даже при 15-процентной компенсации приобретение новой техники для них остается почти невозможным – у бизнеса просто нет оборотных средств.

Во-вторых, существуют значительные барьеры для ведения прозрачной деятельности. Многие потенциальные покупатели не могут воспользоваться программой, поскольку не отвечают требованиям прозрачности. Если бизнес работает не полностью легально, доступ к компенсации для него закрыт”.

"Сделано в Украине" идет в армию

По информации Кабмина, в этом году в рамках программы предприниматели приобрели 41 единицу техники – это почти на 52% больше, чем в марте прошлого года. "Показатель роста спроса на уровне 52% по сравнению с прошлым годом свидетельствует об определенном оживлении рынка, однако этот рост имеет специфические особенности. Прежде всего, изменилась структура заказчиков", - отмечает Олег Безвершенко.

Если раньше основными клиентами были общины и коммунальные предприятия, то в первом квартале 2026 лидером стали военные структуры. «Учитывая это, мы корректируем производственные приоритеты. Основным акцентом остаются автокраны. Завод работает по гибридной модели: часть техники производится серийно, а другая – под конкретные заказы. В то же время, ключевым барьером остается позиция лиц, принимающих решение», - констатирует дтректор.

По его словам, часть чиновников и военных руководителей предпочитают импортную, в частности китайскую технику. Зачастую это сопровождается манипуляциями законодательством. Заказчики используют пробелы в постановлениях, принятых в начале 2022 года, чтобы обходить приоритет украинских товаров”.

Под "пробелами" Олег Безвершенко подразумевает упрощенную процедуру закупки. Она позволяет игнорировать требования к локализации, ссылаясь на срочную потребность, и закупать иностранную продукцию в обход украинской.

Как работает программа

Программа реализуется в рамках политики Сделано в Украине и распространяется на технику с уровнем локализации от 40%. В перечень уже включено 514 позиций более 30 украинских производителей.

Чтобы получить компенсацию, покупатель должен:

выбрать технику из официального перечня Минэкономики;

оплатить ее через один из 29 уполномоченных банков;

подать заявление в банк вместе с подтверждающими документами;

получить возмещение.

Для производителей предусмотрена отдельная процедура включения продукции в программу: необходимо представить пакет документов, подтверждающий уровень локализации и себестоимость, после чего Минэкономики добавляет товар в список.

Напомним, что за время действия программы ею воспользовались более 90 тысяч предпринимателей, а взнос в ВВП составил 226,2 млрд грн.

В государственных и коммунальных закупках приоритет отдается украинским производителям. Требования локализации распространяются на 128 видов продукции от машиностроения до металлоконструкций и труб большого диаметра.