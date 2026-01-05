Локализация, страхование от обстрелов и нулевые экспортные квоты: изменяющаяся в политике "Сделано в Украине" с 2026 года

С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу новые инструменты государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку национальных производителей и развитие перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

В то же время, все программы развития украинского производства, действовавшие в 2025 году, сохранены без изменений.

Новый порог локализации

С начала 2026 года уровень локализации, обязательный при публичных закупках, вырос с 25% до 30%. Это плановое повышение предусмотрено законодательством еще в 2022 году. Тогда стартовый порог составлял 10% и растет на 5% каждый год, пока не достигнет 40%.

Производители товаров, на которые распространяется требование локализации, могут с 1 января загружать в реестр обновленные данные и подтверждать соответствие новому уровню в 30%.

В 2025 году правительство также разрешило приобщиться к локализации предприятиям легкой промышленности, электротехники, лифтостроения, производителям тракторов, труб большого диаметра и металлоконструкций.

Страхование военных рисков для бизнеса

С 1 января 2026 г. в Украине начал действовать механизм страхования имущества от военных рисков, который администрирует Экспортно-кредитное агентство. Он работает в двух форматах.

Прямая компенсация ущерба предприятиям в прифронтовых регионах — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Стоимость страхования – 0,5% от суммы вероятного ущерба, максимальная компенсация от государства – до 10 млн грн.

Компенсация страховых премий действует по всей Украине. Государство будет компенсировать часть тарифа страховой компании по полисам страхования от военных рисков. Лимит компенсации по одному договору – до 1 млн грн.

На финансирование обеих программ в государственном бюджете 2026 предусмотрено 1 млрд грн.

Нулевые экспортные квоты на лом и лес

С 1 января 2026 года правительство ввело нулевую квоту на экспорт лома черных и цветных металлов, а также промышленной древесины и дров.

Решение является продолжением курса на отказ сырьевой модели экономики. Приоритет отдается переработке сырья внутри страны: вместо экспорта леса – производство плит, мебели и модульных домов, вместо лома – труб, арматуры, машин и станков. Аналогичные ограничения на экспорт сои и рапса были введены в сентябре 2025 года.

По данным правительства, перерабатывающая промышленность стала №1 по наполнению сводного бюджета за 11 месяцев 2025 года, а вокруг экспорта лома и древесины годами существовали теневые схемы уклонения от налогов.

Большие гранты по программе "Собственное дело"

С 1 января 2025 правительство увеличило максимальный размер гранта по программе "Собственное дело" с 250 тыс. грн до 350 тыс. грн - для открытия или развития малого бизнеса, в частности швейных мастерских, пекарен или СТО.

Также появилась возможность получить повторный грант: предприниматели, выполнившие все условия предыдущего гранта и уплатившие налоги, могут пойти на дополнительное финансирование для масштабирования бизнеса.

Кроме того, с 1 января расширен круг получателей ветеранов до 1 млн грн — теперь на них могут претендовать также родители и совершеннолетние дети ветеранов.

С июня 2022 г. в рамках программы выдано 31,5 тыс. грантов на 7,7 млрд грн, что позволило создать 45,7 тыс. рабочих мест.

Национальные стенды на международных выставках

В 2026 г. государство возобновляет финансирование национальных стендов на международных выставках, что даст украинским производителям возможность представлять продукцию иностранным покупателям при поддержке государства. Программа является частью экспортной составляющей политики "Сделано в Украине".

В государственном бюджете на это предусмотрено 50 млн. грн. Список выставок с национальными стендами утверждает Министерство экономики Украины. Программу рассматривают как пилотную.

Напомним, правительство усилило политику "Сделано в Украине", приняв решение для поддержки бизнеса, в частности, расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории.