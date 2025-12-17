Запланована подія 2

Новости
В январе-ноябре ЭКА поддержало экспорт Украины более чем на 10 млрд грн

страхование
ЭКА поддержала экспорт Украины более чем на 10 млрд / Depositphotos

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) в течение января-ноября 2025 года поддержало экспорт украинских предприятий на 10,13 млрд грн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Коэффициент поддержанного экспорта в страховую ответственность составил 7,3 грн на 1 грн.

Общая сумма застрахованных кредитных договоров составила 1,35 млрд. грн. За этот период было выдано 82 кредита и поддержано 104 экспортных соглашения для 74 украинских экспортеров.

Наибольшие объемы поддержанного экспорта зафиксированы в:

  • Львовской области - 2,66 млрд грн;
  • Хмельницкой области - 1,36 млрд грн;
  • Тернопольской области - 1,16 млрд грн;
  • Волынской области - 1,15 млрд грн;
  • г. Киев - 613,9 млн грн.

Важные показатели продемонстрировали также Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Ивано-Франковская области.

В ноябре украинские товаропроизводители поставляли продукцию в более чем 30 стран. Ключевыми импортерами стали:

  • Польша - 2,66 млрд грн;
  • Австрия - 1,07 млрд грн;
  • Литва - 605,8 млн грн;
  • Германия - 606,0 млн грн;
  • Нидерланды - 535,1 млн грн.

Значительные объемы экспорта были поддержаны на рынках Чехии, Эстонии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Швеции, Болгарии, Молдовы и Казахстана.

Наибольшую поддержку получили предприятия перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли и транспортного сектора. По товарной структуре преобладали продукты питания и продукция агропереработки, а также строительные материалы, изделия из древесины, бумаги и пластмасс.

Заметим, что за восемь месяцев 2025 года ЭКА обеспечило поддержку несырьевого экспорта на 9,15 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда объем составил 4,98 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко
