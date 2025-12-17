У січні–листопаді ЕКА підтримало експорт України на понад 10 млрд грн

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) протягом січня–листопада 2025 року підтримало експорт українських підприємств на 10,13 млрд грн, що в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Коефіцієнт підтриманого експорту до страхової відповідальності склав 7,3 грн на 1 грн.

Загальна сума застрахованих кредитних договорів становила 1,35 млрд грн. За цей період було видано 82 кредити та підтримано 104 експортні угоди для 74 українських експортерів.

Найбільші обсяги підтриманого експорту зафіксовані у:

Львівській області — 2,66 млрд грн;

Хмельницькій області — 1,36 млрд грн;

Тернопільській області — 1,16 млрд грн;

Волинській області — 1,15 млрд грн;

м. Київ — 613,9 млн грн.

Важливі показники також продемонстрували Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області.

У листопаді українські товаровиробники постачали продукцію до більш ніж 30 країн. Ключовими імпортерами стали:

Польща — 2,66 млрд грн;

Австрія — 1,07 млрд грн;

Литва — 605,8 млн грн;

Німеччина — 606,0 млн грн;

Нідерланди — 535,1 млн грн.

Значні обсяги експорту також були підтримані на ринках Чехії, Естонії, Швейцарії, Великої Британії, Франції, Швеції, Болгарії, Молдови та Казахстану.

Найбільшу підтримку отримали підприємства переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, а також транспортного сектору. За товарною структурою переважали харчові продукти та продукція агропереробки, а також будівельні матеріали, вироби з деревини, паперу та пластмас.

Зауважимо, за вісім місяців 2025 року ЕКА забезпечило підтримку несировинного експорту на 9,15 млрд грн. Це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2024-го, коли обсяг склав 4,98 млрд грн.