Український експорт отримав від ЕКА 9,15 млрд грн підтримки у 2025 році

За вісім місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) забезпечило підтримку несировинного експорту на 9,15 млрд грн. Це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2024-го, коли обсяг склав 4,98 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МІнекономіки.

Підтримка експорту в Україні

"Бізнес дедалі активніше користується інструментами ЕКА — страхуванням експортних контрактів і кредитів, — які знижують ризик неплатежів та допомагають отримати додаткове фінансування. В результаті, якщо порівнювати з тим же періодом у 2024 році, обсяг підтриманого несировинного експорту зріс на 83,7%", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

У січні–серпні 2025 року застраховано кредитних договорів на понад 1 млрд грн. Кожна гривня страхової відповідальності принесла в середньому 8,8 грн експортної виручки.

Найбільші обсяги підтриманого Експортно-кредитним агентством експорту зафіксовані у Львівській області — 2,48 млрд грн. Далі йдуть Хмельницька область (1,36 млрд грн), Тернопільська та Волинська області (по 1,15 млрд грн). У Києві підтримано експорт на 566 млн грн, в Одеській області — на 534 млн грн, у Миколаївській — на 392 млн грн, а в Івано-Франківській — на 325 млн грн.

Головним напрямком поставок стала Польща, куди експортовано товарів на 2,6 млрд грн. Серед інших ключових ринків — Австрія (1,07 млрд грн), Литва (554 млн грн), Нідерланди (511 млн грн) та Німеччина (460 млн грн). Важливими залишаються також ринки Чехії, Великої Британії, Франції та Ізраїлю.

За товарною структурою найбільше підтримано експорт:

харчових продуктів (суміші з рослинних та молочних жирів) – 2,19 млрд грн;

деревини та виробів з неї – 1,78 млрд грн;

меблів та предметів інтер’єру – 1,42 млрд грн;

алкогольних і безалкогольних напоїв – 865 млн грн;

продуктів переробки овочів і фруктів – 758 млн грн.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року Україна посіла третє місце за обсягами експорту меду, поступившись Китаю та Індії.