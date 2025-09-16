Експорт українського ріпаку: з якими проблемами зіткнувся ринок та як це вплинуло на ціни

Тимчасова зупинка експорту ріпаку минулого тижня різко збільшила пропозицію на внутрішньому ринку, тому переробники одразу знизили ціни закупівлі на 1000-2000 грн/т до 22 000–22 500 грн/т з доставкою на завод. На цьому тижні ситуація змінилася і ціни пішли вгору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Електронної зернової біржі України.

Українські експортери зіштовхнулися з новими проблемами: уряд поки не вирішив ситуацію зі сплатою агровиробниками 10% мита при експорті сої та ріпаку, а митниця почала стягувати мито зі всіх експортерів. Це спричинило тимчасове призупинення експорту, змусивши частину компаній відкласти виконання валютних контрактів до врегулювання ситуації.

Однак, цього тижня після врегулювання експортери відновили закупівлі, що посилило конкуренцію та підняло ціни у гривні до 23 000–23 300 грн/т з доставкою до чорноморських портів, а валютні ціни до 540-546 $/т.

За даними експертів USDA, прогноз виробництва українського ріпаку був знижений до 3,3 млн т, а експорту — до 2,75 млн т. Однак, з огляду на проблеми з митницею, фактичний експорт у цьому сезоні може не перевищити 2 млн т.

Ситуація на світовому ринку

На міжнародному ринку ціни на ріпак у Парижі продовжують зростати, попри оптимістичні прогнози щодо врожаю в Канаді та інших країнах.

Країни ЄС у 2025/26 маркетинговому році (станом на 7 вересня) скоротили імпорт ріпаку порівняно з минулим роком на 52%, зокрема з України – на 70,2% до 179 тис т, Австралії – на 61,8% до 134 тис т, збільшивши постачання з Молдови на 114% до 90 тис т. При цьому частка України на ринку ЄС зменшилася порівняно з попереднім сезоном з 58% до 36,3%, Австралії – з 34% до 27,4%, а частка Молдови виросла з 4,1% до 18,3%.

Нові мита на сою і ріпак

Закон про 10% мита на експорт сої та ріпаку був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. Внутрішній ринок відреагував зниженням цін на ці види агропродукції. Ціни в гривні на ріпак знизилися до 23 900–24 500 грн за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Їх назвали "соєвими правками".

Як зауважив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.