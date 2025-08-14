Українські фермери стримують продажі ріпаку в очікуванні кращих цін: яка ситуація на ринку

Фермери в Україні тимчасово призупинили продаж ріпаку, очікуючи, що його ціна зросте до 550-560 $/т. Натомість, вони активно продають соняшник, ціна на який вже досягла 27000 - 28000 грн/т. Ця стратегія дозволяє аграріям максимізувати прибуток, відкладаючи продаж ріпаку на більш вигідний час.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

"На українському ринку ріпаку зберігається дуже сильна нервозність, пов'язана з невизначеністю з терміном введення експортних мит (які проголосовані парламентом, але не підписані президентом), а також позавчорашнім падіння біржових котирувань, викликаним введенням Китаєм мит на канадську канолу", — зазначили експерти біржі.

Переробники вчора вранці знизили закупівельні ціни на ріпак з олійністю 46-47% до 22600 - 23500 грн/т з доставкою на завод, а за олійність понад 47-48% пропонують премію 300 грн/т.

До кінця тижня в Україні завершиться збирання ріпаку, та стане зрозумілим фактичний врожай, тому конкуренція між експортерами та переробниками посилиться, що призведе до подальшого зростання закупівельних цін.

Прогноз врожаю ріпаку в Україні

Експерти Міністерства сільського господаврства США (USDA) знизили прогноз врожаю ріпаку в Україні з 3,7 до 3,5 млн т, але наразі з 80% площ намолочено лише 2,5 млн т ріпаку, тому зрозуміло, що урожай не перевищить 3 млн т.

За словами аналітиків, трейдери активізують закупівлю, щоб придбати максимальні обсяги для експорту. Потрібно врахувати, що введення мит дозволить переробникам викупити до 1 млн т ріпаку, тому трейдерам для експорту залишиться 1,5-1,8 млн т при прогнозі USDA у 2,9 млн т.

Що відбувається на світовому ринку?

Листопадові ф’ючерси на канолу в Вінніпезі після різкого падіння на 4,6% 12 серпня, вчора виросли на 1,5% до 660 CAD/т або 480 $/т, а слідом за ними листопадові ф’ючерси на ріпак в Парижі подорожчали на 1,6 %, повернувшись до попереднього рівня 473,75 €/т або 554,5 $/т.

Китай, запровадивши мита на канадську канолу, ймовірно, буде купувати її в Австралії. Це зменшить поставки австралійської каноли до Європи. За цих умов, європейські імпортери будуть змушені закуповувати більші обсяги ріпаку саме в Україні, що може стати додатковим стимулом для зростання цін. За прогнозами, Україна зібрала близько 3 млн тонн ріпаку, що менше попередніх очікувань. Це додатково посилить попит з боку трейдерів.

Нагадаємо, після ухвали Верховною Радою закону про запровадження з 1 серпня 2025 року 10% мита на експорт ріпаку та сої внутрішній ринок відреагував зниженням цін на ці види агропродукції.