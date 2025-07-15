В Україні майже на чверть знизилася переробка соняшника: заводи переходять на ріпак

Переробка соняшнику в Україні у червні скоротилася до близько 1 млн т, що на 11% менше, ніж у травні. Всього за вересень-червень 2024/25 маркетингового року було перероблено близько 10,5-10,6 млн т соняшника, що на 21% менше аналогічного періоду торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє АПК-Інформ.

Переробка соняшнику просіла до найнижчих рівнів

Зазначається, що показник переробки соняшника став одним із найнижчих з 2016/17 років.

При цьому аналітики зауважують, що на тлі пришвидшення експорту соняшникової олії протягом останніх двох тижнів очікується, що в липні переробка соняшнику може збільшитись до 1,1-1,2 млн тонн.

"У цілому за підсумками сезону-2024/25 переробка даної олійної, найімовірніше, не перевищить 12,5 млн тонн. У країні ще залишаються певні запаси соняшнику, але через низьку маржинальність переробки даної культури майже протягом усього сезону заводи будуть намагатися збільшити прибутковість за рахунок інших олійних", - прогнозують експерти.

Так, деякі заводи проводять профілактичні ремонти, плануючи перехід на ріпак. При цьому поки що в більшості компаній очікують на рішення щодо прийняття "соєво-ріпакових правок".

Які прогнози

За прогнозами аналітиків, у новому сезоні переробка даної олійної може бути обмеженою через менший урожай та пропозицію, високу конкуренцію між переробниками та експортерами, а також через зниження цін на ріпакову олію в Європі, що спровоковано зниженням цін на нафту. Однак ситуацію може змінити введення 10% експортного мита на сою та ріпак, що збільшить привабливість переробки.

Нагадаємо, що раніше бізнес наголошував на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.

Соняшника аграрії планують зібрати у цьому році майже 15 млн тонн (проти 12,7 млн тонн у 2024/25 МР), а сої — 6,23 млн тонн. Очікуваний експорт цих культур становитиме відповідно 14,8 млн і 4 млн тонн.