Бізнес закликає не запроваджувати експортні мита на олійні культури

Бізнес-спільнота висловлює занепокоєння у зв’язку з повторними законодавчими ініціативами, що передбачають запровадження експортних мит на деякі олійні культури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що йдеться про пропозиції встановити мито на:

соєві боби – у розмірі 10%;

– у розмірі 10%; насіння ріпаку або кользи – також у розмірі 10%.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» під час підготовки документа до другого читання.

Удар по агроекспорту

В ЄБА закликають владу не впроваджувати мита на експорт аграрної продукції, адже її безперебійний збут є критично важливим для підтримки агросектору в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Крім того, це – чіткий сигнал міжнародним виробникам та споживачам, що Україна залишається надійним та відповідальним партнером. До того ж на думку експертів, пропоновані експортні мита суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, де прямо заборонено запроваджувати чи залишати в силі будь-які мита, податки або інші заходи еквівалентної дії, що застосовуються до вивезення товарів.

Крім того, усі законопроєкти, що містять положення, пов’язані з адаптацією законодавства України до правових положень ЄС та виконанням міжнародно-правових зобов’язань України, мають проходити додаткову експертизу у відповідному профільному комітеті парламенту та в уряді. Проте у випадку з проєктом №13157 ці вимоги, імовірно, були проігноровані.

Також в ЄБА звертають увагу на невідповідність між назвою та змістом законопроєкту. Заявлена мета документа – зміни до Податкового кодексу у зв’язку із запровадженням законодавства щодо контролю промислового забруднення – фактично не пов’язана із запровадженням мит на аграрну продукцію.

"В умовах повномасштабної війни, економічної нестабільності та потреби у відновленні країни запровадження експортних мит на олійні культури є ризикованим кроком, який суперечить стратегічним інтересам України. Такі ініціативи можуть суттєво підірвати експортний потенціал аграрного сектору, створити додаткове навантаження на бізнес та знизити конкурентоздатність української продукції на світових ринках", - підкреслюють в ЄБА.

Нагадаємо, що в ЄБА раніше наголошували на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур. Верховна Рада України 18 червня 2025 року не прийняла відповідні правки до законопроєкту №13134, які передбачали запровадження 10% вивізного мита на сою та ріпак.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.