"єАкциз": бізнес заявляє про критичну ситуацію із впровадженням електронної системи обігу алкоголю та тютюну

Бізнес звертає увагу влади на критичну ситуацію, що склалася навколо впровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет та закликає не запускати "єАкциз" без належного тестування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Європейської Бізнес Асоціації.

У ній наголошується, що бізнес підтримує запровадження електронної акцизної марки, адже це важливий крок до цифровізації контролю обігу підакцизної продукції та боротьби з тіньовим ринком.

Підзаконні акти досі не прийнято

Водночас бізнес-спільнота підкреслює, що без всебічного тестування, перевірки надійності та стабільності функціонування всіх компонентів електронної системи неможливо гарантувати її безперебійну роботу, а отже – реалізувати її основну мету:

посилення контролю для забезпечення повноти сплати податків з підакцизних товарів,

протидія їх незаконному виробництву та обігу.

В ЄБА нагадують, що відповідно до чинного законодавства, уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.

Водночас необхідні підзаконні акти досі не прийнято, а графік Міністерства цифрової трансформації України передбачає підготовку системи до продуктивного режиму лише наприкінці 2025 року – без готових програмних рішень для роботи в режимі офлайн. В ЄБА констатують, що це унеможливлює своєчасну підготовку бізнесу, створює технічні ризики та операційну невизначеність.

"У разі запуску електронної системи з 1 січня 2026 року без належного тестування всіх її компонентів та стабільного доступу до повного функціоналу – існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету", - попереджають в ЄБА.

Що пропонує бізнес

В ЄБА закликають відповідальні органи державної влади якнайшвидше надати бізнесу чітке розуміння щодо:

дати ухвалення обов’язкових підзаконних актів;

дати готовності до продуктивного режиму електронної системи з усіма її компонентами, включаючи програмні рішення для роботи з системою в режимі офлайн.

Також бізнес закликає забезпечити можливість тестування та належного впровадження повноцінної електронної системи, щоб уникнути технічних збоїв.

Зазначається, що до до спільної заяви бізнесу також доєдналися Американська торговельна палата в Україні, Асоціація «Укртютюн», Асоціація «Укргорілка», Громадська спілка «Український фуд-ритейл альянс», Спілка Українських підприємців та Національна організація роздрібної торгівлі.

Як працюватиме електронна акцизна марка із використанням електронної системи

Електронна система обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет забезпечує такі функціональні можливості:

генеруватиме серійні номери електронних марок;

формуватиме унікальні ідентифікатори та/або електронні марки;

виконуватиме активацію, деактивацію та/або погашення електронних марок;

складення, внесення змін та анулювання акцизного електронного документа, до якого вносяться відомості про переміщення продукції, на яку нанесені графічні елементи електронних марок.

До впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками відповідно до постанови Кабінету міністрів №1251, яка регламентує спосіб наклеювання марок та їх обов'язкові реквізити.

Навіщо створюють "еАкциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "еАкциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "еАкциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

В свою чергу, контролюючі органи зможуть моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення. Влада очікує, що впровадження "еАкцизу" дозволить зменшити частку нелегальних товарів і збільшити надходження до бюджету.

Бізнесу ж "еАкциз" допоможе захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини.

Нагадаємо, що запровадження електронних акцизних марок було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року.