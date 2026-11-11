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Рада ухвалила закон про підвищений податок на прибуток банків у 50% на 2027 рік

Гривні
Рада ухвалила закон про підвищений податок на прибуток банків у 50% на 2027 рік / Depositphotos

У середу, 11 листопада, Верховна Рада України прийняла закон щодо збереження підвищеного оподаткування фінансового сектора (законопроєкт №15262). За відповідне рішення проголосували 303 народні депутати.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Документ передбачає продовження на 2027 рік дії підвищеної ставки податку на прибуток підприємств для банківських установ у розмірі 50%.

Крім того, закон запроваджує заборону зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих звітних періодів.

Ухвалені зміни покликані забезпечити додаткові стабільні надходження до державного бюджету, які в повному обсязі спрямують на фінансування сектору безпеки й оборони України в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада підтримала законопроєкт про податок на прибуток банків у 50%. Парламент 27 жовтня 2026 року прийняв за основу ініціативу щодо збереження 50% ставки податку на прибуток фінустанов на 2027 рік.

Автор:
Максим Кольц

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