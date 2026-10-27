Податок на прибуток банків у 50%: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада України 27 жовтня 2026 року прийняла за основу законопроєкт, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Йдеться про законопроєкт №15262 від 20 травня 2026 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств". Документ подали народні депутати на чолі з Данилом Гетманцевим.

Що пропонують змінити для банків

Законопроєкт передбачає продовження дії ставки податку на прибуток підприємств для банків у розмірі 50% на 2027 рік.

Крім того, пропонується заборонити банкам зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів.

Таким чином, у разі ухвалення документа в цілому банки й надалі оподатковуватимуть прибуток за підвищеною ставкою, а можливість враховувати накопичені збитки минулих років для зменшення бази оподаткування буде обмежена.

Що далі

Ухвалення законопроєкту за основу означає, що парламент підтримав його в першому читанні. Документ має пройти подальший законодавчий розгляд.

Отже, станом на 27 жовтня 2026 року запропоновані правила ще не є остаточно затвердженими. Для набуття чинності законопроєкт має пройти наступні етапи парламентського розгляду та бути підписаний відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національний банк заявив про ризики законопроєкту щодо підвищеного оподаткування банків. У регуляторі наголошують, що продовження практики 50% податку на прибуток може обмежити кредитування економіки.