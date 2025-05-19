Прибутки банківського сектору наближаються до довоєнного рівня - НБУ

Банківський сектор демонструє відновлення прибутковості, наближаючись до рівня, що був до війни. За перший квартал 2025 року платоспроможні банки сумарно отримали 40 мільярдів гривень чистого прибутку, причому левову частку (65,7%) забезпечили державні фінансові установи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію від НБУ.

Як зазначається, ключовим фактором стабільності активів та прибутковості банків у першому кварталі стало кредитування, що відбувалося на тлі збереження високої операційної ефективності та незначних відрахувань до резервів.

Зростання процентних та комісійних доходів

"За І квартал чистий процентний дохід збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов’язань передусім у корпоративному сегменті. Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою", - йдеться в повідомленні регулятора.

Чистий комісійний дохід зріс на 10,4% у річному вимірі насамперед завдяки збільшенню доходу від обслуговування платіжних операцій. Позитивний результат переоцінки ОВДП – ще одна складова зростання операційного доходу в І кварталі.

Наголошується, що завдяки скороченню основних складових операційних витрат, операційна ефективність банків помітно зросла. За підсумками кварталу лише 11 з 60 платоспроможних банків були операційно збитковими.

Вплив прибутків на капітал та стримуючий фактор податків

Отриманий прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу не лише надалі виконувати регуляторні вимоги, зокрема за результатами оцінки стійкості, а й нарощувати кредитування економіки. Однак податкова невизначеність досі стримує інвестиційні плани банків, зазначають в НБУ.

Так, достатність капіталу банків упродовж І кварталу знижувалася через відображення банками підвищеного податку на прибуток. Згідно з уточненими даними за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку після нарахування 96 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо, у березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.