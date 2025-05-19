Прибыли банковского сектора приближаются к довоенному уровню — НБУ

Банковский сектор демонстрирует восстановление доходности, приближаясь к уровню, который был до войны. За первый квартал 2025 года платежеспособные банки суммарно получили 40 миллиардов гривен чистой прибыли, причем львиную долю (65,7%) обеспечили государственные финансовые учреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию от НБУ.

Как отмечается, ключевым фактором стабильности активов и прибыльности банков в первом квартале стало кредитование, происходившее на фоне сохранения высокой операционной эффективности и незначительных отчислений в резервы.

Рост процентных и комиссионных доходов

"За I квартал чистый процентный доход увеличился на 13,7% в годовом измерении, несмотря на незначительное сужение процентной маржи до 7,4%, которое произошло вследствие роста стоимости обязательств прежде всего в корпоративном сегменте. Увеличению доходности активов способствовало рост доходности высоколиквидных депозитных сертификатов НБУ и сопровождающееся ОВГЗ оставалась почти устойчивой", — говорится в сообщении регулятора.

Чистый комиссионный доход вырос на 10,4% в годовом исчислении, прежде всего, благодаря увеличению дохода от обслуживания платежных операций. Положительный результат переоценки ОВГЗ – еще одна составляющая роста операционного дохода в I квартале.

Отмечается, что благодаря сокращению основных составляющих операционных расходов операционная эффективность банков заметно возросла. По итогам квартала только 11 из 60 платежеспособных банков были операционно убыточными.

Влияние доходов на капитал и сдерживающий фактор налогов

Полученная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя не только выполнять регуляторные требования, в частности по результатам оценки устойчивости, но и наращивать кредитование экономики. Однако налоговая неопределенность до сих пор сдерживает инвестиционные планы банков, отмечают в НБУ.

Так, достаточность капитала банков в течение I квартала снижалась из-за отражения банками повышенного налога на прибыль. Согласно уточненным данным, за 2024 год банки получили 91 млрд грн чистой прибыли после начисления 96 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Напомним, в марте 2025 года Национальный банк применил меры влияния к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.