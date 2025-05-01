Открытый банкинг в Украине: НБУ представил проект для обсуждения

Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект Положения об открытом банкинге, который должен обеспечить предоставление нефинансовых платежных услуг в соответствии с Законом "О платежных услугах".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О проекте

Утверждение проекта Положения позволит пользователям получать нефинансовые платежные услуги в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах".

Документ определяет ключевые правила открытого банкинга, в частности:

условия доступа к счетам пользователей;

взаимодействие между участниками системы;

порядок предоставления согласия клиентов;

использование специализированных интерфейсов

Требования Положения будут касаться как поставщиков платежных услуг, обслуживающих счета, так и предоставляющих нефинансовые платежные сервисы.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг – это безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг с помощью открытых API (application programming interface).

Его основное преимущество – возможность для пользователей самостоятельно выбирать удобный способ управления своими счетами, а для бизнеса – создавать партнерства, расширять функциональность продуктов и развивать новые финансовые решения.

В НБУ отмечают, что открытый банкинг в Украине окажет положительное влияние на финансовый рынок, стимулируя развитие финтеха, внедрение инноваций в платежной сфере, усиление конкуренции и повышение качества существующих и появление новых финансовых продуктов и услуг.

Замечания и предложения к проекту Положения принимаются до 14 мая 2025 в установленном формате.

Открытый банкинг в Украине должен заработать с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом "О платежных услугах".

Напомним, Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.