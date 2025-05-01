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Открытый банкинг в Украине: НБУ представил проект для обсуждения
Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект Положения об открытом банкинге, который должен обеспечить предоставление нефинансовых платежных услуг в соответствии с Законом "О платежных услугах".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
О проекте
Утверждение проекта Положения позволит пользователям получать нефинансовые платежные услуги в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах".
Документ определяет ключевые правила открытого банкинга, в частности:
- условия доступа к счетам пользователей;
- взаимодействие между участниками системы;
- порядок предоставления согласия клиентов;
- использование специализированных интерфейсов
Требования Положения будут касаться как поставщиков платежных услуг, обслуживающих счета, так и предоставляющих нефинансовые платежные сервисы.
Что такое открытый банкинг
Открытый банкинг – это безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг с помощью открытых API (application programming interface).
Его основное преимущество – возможность для пользователей самостоятельно выбирать удобный способ управления своими счетами, а для бизнеса – создавать партнерства, расширять функциональность продуктов и развивать новые финансовые решения.
В НБУ отмечают, что открытый банкинг в Украине окажет положительное влияние на финансовый рынок, стимулируя развитие финтеха, внедрение инноваций в платежной сфере, усиление конкуренции и повышение качества существующих и появление новых финансовых продуктов и услуг.
Замечания и предложения к проекту Положения принимаются до 14 мая 2025 в установленном формате.
Открытый банкинг в Украине должен заработать с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом "О платежных услугах".
Напомним, Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.