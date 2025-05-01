Відкритий банкінг в Україні: НБУ представив проєкт для обговорення

Національний банк виніс на громадське обговорення проєкт Положення про відкритий банкінг, який має забезпечити надання нефінансових платіжних послуг відповідно до Закону "Про платіжні послуги".

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про проєкт

Затвердження проєкту Положення дозволить користувачам отримувати нефінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".

Документ визначає ключові правила відкритого банкінгу, зокрема:

умови доступу до рахунків користувачів;

взаємодію між учасниками системи;

порядок надання згоди клієнтів;

використання спеціалізованих інтерфейсів.

Вимоги Положення стосуватимуться як постачальників платіжних послуг, що обслуговують рахунки, так і тих, хто надає нефінансові платіжні сервіси.

Що таке відкритий банкінг

Відкритий банкінг — це безпечний і структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг за допомогою відкритих API (application programming interface).

Його основна перевага — можливість для користувачів самостійно обирати зручний спосіб управління своїми рахунками, а для бізнесу — створювати партнерства, розширювати функціональність продуктів і розвивати нові фінансові рішення.

В НБУ зазначають, що відкритий банкінг в Україні позитивно вплине на фінансовий ринок, стимулюючи розвиток фінтеху, впровадження інновацій у платіжній сфері, посилення конкуренції та підвищення якості існуючих і появу нових фінансових продуктів і послуг.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 14 травня 2025 року у встановленому форматі.

Відкритий банкінг в Україні має запрацювати з 1 серпня 2025 року відповідно до Закону "Про платіжні послуги".

Нагадаємо, Кабмін схвалив пакет законопроєктів, необхідних для виконання Україною вимог ЄС щодо приєднання до європейської платіжної системи SEPA (євроаналог SWIFT). Це дасть змогу громадянам і бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 країнами-учасницями швидко та без додаткових комісій.