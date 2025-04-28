В НБУ розповіли, що буде з обліковою ставкою до кінця року

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку України очікують повернення до обережного пом’якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що за підсумками дискусії, більшість членів КМП очікують, що регулятор зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки в другому півріччі.

Водночас одразу кілька членів КМП наголосили, що НБУ варто й надалі дотримуватися зваженого підходу та не поспішати з пом’якшенням процентної політики одразу після формального проходження піку інфляції. На їхню думку, доцільно спершу переконатися у стійкому зниженні інфляції та відсутності загрози її тривалішого закріплення на двознаковому рівні.

"Ураховуючи посилення геополітичної невизначеності й значні ризики, по’вязані з наслідками війни, члени КМП бачать обмежений простір для пом’якшення процентної політики й очікують облікову ставку на рівні близько 13% наприкінці 2025 року", - зауважують в НБУ.

Крім того, у регуляторі не виключають імовірності тривалішого, ніж передбачає новий макропрогноз, утримання облікової ставки на поточному рівні або застосування додаткових заходів монетарної політики в разі довшого закріплення інфляції на високому рівні та посилення ризиків розбалансування очікувань.

В НБУ підкреслюють, що утримання облікової ставки на рівні 15,5% загалом відповідає очікуванням фінансових аналітиків і не стане сюрпризом для учасників ринку, хоча значна частина з них прогнозує подальше посилення процентної політики.

Нагадаємо, 17 квітня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.