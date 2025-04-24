Українці збільшили суми кредитів через інфляцію

У 2025 році ринок споживчого кредитування в Україні продовжить зростання завдяки високому попиту на фінансування повсякденних потреб та інфляційному тиску. Наразі банкіри фіксують тенденцію до зростання середніх сум кредитів.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу "Споживче кредитування в Україні – 2025: нові можливості для зростання",пише "Фінансовий клуб".

Які суми кредитів

Як повідомив директор з розвитку роздрібного та мікробізнесу ТАСкомбанку Олександр Репях, в онлайні середній чек становить близько 20 тис. грн. У ПУМБ середній чек складає близько 15 тис. грн, у Райффайзен Банку – до 40 тис. грн.

В ОТП Банку також фіксують збільшення середніх сум кредитів.

"Якщо до повномасштабного вторгнення клієнт міг закрити потребу в ремонті в середньому за 200 тис. грн, то зараз ці суми зросли у 2-2,5 раза", – підкреслив начальник управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів ОТП Банку Євген Грубий.

Він додав, що клієнти беруть споживчі кредити на різні цілі: купівлю авто або ремонт квартири.

Кредитування у 2025 році виросте на 20%

За словами Олександра Репяха, лише кеш-кредитів (без урахування розстрочок, кредитних карток тощо) у березні вісім провідних банків видали на близько 2,5 млрд грн.

"Якщо додати інші кредитні продукти, то обсяги можуть сягати 5 млрд грн або більше щомісяця. Якщо ситуація залишатиметься стабільною, ринок поступово зростатиме. Потреби клієнтів не зникають: люди купують нерухомість, ремонтують житло, купують вживані автомобілі. Інфляція додатково підштовхує попит", – зауважив він.

Оптимістичні прогнози підтверджують і в ОТП Банку.

"За перші два місяці 2025 року робочий портфель банків приріс більш ніж на 9 млрд грн, що становить близько 3,5-4% від обсягу ринку. Ми очікуємо, що загальне зростання у 2025 році становитиме 10-20%", – розповів Євген Грубий.

Він прогнозує, що попит на споживчі кредити залишатиметься високим, оскільки українці продовжують активно залучати фінансування своїх поточних потреб.

"Навіть зростання на 10-20% – це середній прогноз. Я впевнений, що він є досяжним вже за підсумками перших трьох кварталів року", – підкреслив банкір.

Як повідомляли в НБУ, банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року