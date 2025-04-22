Попит на позики зростає: банки прогнозують розширення кредитування

Банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року.

Такі результати продемонструвало щоквартальне опитування про умови банківського кредитування, інформує НБУ.

Очікування банків щодо кредитного ринку

У I кварталі зросла потреба бізнесу в гривневих кредитах, а у II кварталі банки очікують підвищення попиту на всі види позик для компаній.

Попит з боку населення також зріс, особливо на іпотечне кредитування — його рівень став найвищим від початку повномасштабної війни. Банки прогнозують подальше зростання інтересу до іпотеки та споживчих кредитів.

Респонденти зазначають, що боргове навантаження на бізнес залишається помірним, а рівень закредитованості домогосподарств – низьким.

Банки дещо пом’якшили умови короткострокового та гривневого кредитування для бізнесу і надалі очікують послаблення вимог. Водночас рівень схвалення заявок суттєво не змінився.

Кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом’якшуються вже чотири квартали поспіль, також респонденти планують їх пом’якшити і в наступному кварталі. Рівень схвалення заявок підвищився за всіма видами кредитів домогосподарствам.

Банки відзначили помітне зростання валютного і кредитного ризиків, а також певне підвищення процентного та операційного ризиків. У ІІ кварталі вони прогнозують зростання всіх видів ризиків, крім операційного.

Нагадаємо, з початку 2025 року в зонах воєнного ризику бізнес отримав кредитів на понад 5 млрд грн. Українські підприємці демонструють високу мотивацію: вони не чекають "кращих часів", а вже зараз інвестують у бізнес, навіть у найжорсткіших умовах.