З початку 2025 року в зонах воєнного ризику бізнес отримав кредитів на понад 5 млрд грн

Українські підприємці продовжують інвестувати навіть в умовах безпрецедентних викликів. З початку 2025 року бізнес, що працює у зоні високого воєнного ризику, за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" залучив у банках кредитів на суму понад 5 млрд грн.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Українські підприємці демонструють високу мотивацію: вони не чекають "кращих часів", а вже зараз інвестують у бізнес, навіть у найжорсткіших умовах.

"З початку 2025 року у зоні високого воєнного ризику банки видали 930 кредитів на суму понад 5 млрд грн у межах програми "5-7-9%". Загалом з 24 лютого 2022 року в таких регіонах профінансовано понад 32 млрд грн", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа і додав, що середньомісячні обсяги кредитування зросли більш ніж удвічі порівняно з показниками 2022-2024 років.

У 2025 році держава передбачила 18 млрд гривень на компенсацію процентних ставок, щоб підприємці могли й надалі отримувати пільгові кредити. Для бізнесу у зонах високого воєнного ризику передбачено ще більш мʼякі умови — 1% річних на інвестиційні цілі протягом перших 24 місяців та 5% надалі.

Які регіони належать до зон високого воєнного ризику?

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження. Серед них — окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше, 7 квітня, повідомлялося, що за час дії воєнного стану підприємці отримали пільгових кредитів на 297,3 млрд грн.