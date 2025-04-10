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С начала 2025 года в зонах военного риска бизнес получил кредитов более чем на 5 млрд грн
Украинские предприниматели продолжают инвестировать даже в беспрецедентных условиях. С начала 2025 года бизнес, работающий в зоне высокого военного риска, по программе " Доступные кредиты 5-7-9%" привлек в банках кредитов на сумму более 5 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Украинские предприниматели демонстрируют высокую мотивацию: они не ждут "лучших времен", а уже сейчас инвестируют в бизнес, даже в самых жестких условиях.
"С начала 2025 года в зоне высокого военного риска банки выдали 930 кредитов на сумму свыше 5 млрд грн в рамках программы "5-7-9%". В целом с 24 февраля 2022 года в таких регионах профинансировано более 32 млрд грн", — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа и добавил, что среднемесячные объемы кредитования выросли более чем вдвое по сравнению с показателями 2022-2024 годов.
В 2025 году государство предусмотрело 18 млрд гривен на компенсацию процентных ставок, чтобы предприниматели могли и дальше получать льготные кредиты. Для бизнеса в зонах высокого военного риска предусмотрены еще более мягкие условия — 1% годовых на инвестиционные цели в течение первых 24 месяцев и 5% в дальнейшем.
Какие регионы относятся к зонам высокого военного риска?
К зонам высокого военного риска относятся как целые области, так и отдельные районы или общины, испытывающие или подвергшиеся боевым действиям, регулярные атаки, или находящиеся в непосредственной близости к фронту или расположенные в зоне риска поражения. Среди них отдельные районы Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областей, а также почти все территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее, 7 апреля, сообщалось, что за время действия военного положения предприниматели получили льготные кредиты на 297,3 млрд грн.