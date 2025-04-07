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За время действия военного положения предприниматели получили льготных кредитов на 297,3 млрд. грн.
В Украине за все время действия государственной программы " Доступные кредиты 5-7-9% " выдано 75 968 кредитов на общую сумму 297,3 млрд грн. За прошедшую неделю предприниматели получили от уполномоченных банков 331 льготный кредит на 2,2 млрд. грн., в том числе от банков государственного сектора экономики – 67 кредитов на 0,5 млрд. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
За все время действия госпрограммы было выдано:
- 38,64 млрд грн – на инвестиционные цели;
- 73,33 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
- 45,03 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 35,33 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 2,19 млрд грн – на финансирование энергосервиса;
- 57,31 млрд грн – на антивоенные цели;
- 32,13 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписано 110 790 кредитных договоров на 386,9 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики — 76 187 договоров на 175,8 млрд. гривен.
Что известно о госпрограмме?
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает льготное кредитование для микро, малого и среднего бизнеса. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты на развитие, инновации, энергоэффективность и другие направления. Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в агросекторе и в сфере торговли.
Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все ключевые аспекты деятельности Фонда.
По Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками. Государство продолжает производить все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы.
Напомним, по состоянию на 31 марта 1659 агрохозяйств получили почти 9 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9". Эти средства аграрии направляются на проведение посевной кампании, закупку новой техники и другие важные потребности.