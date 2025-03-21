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Аграрии получили почти 9 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9" с начала года
Государственная поддержка сельхозпроизводителей продолжается: с начала 2025 года 1659 агрохозяйств получили почти 9 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9".
Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.
Программа предусматривает возможность получения кредитов до 90 млн. грн. под ставку от 5% до 9% годовых. Эти средства аграрии направляются на проведение посевной кампании, закупку новой техники и другие важные потребности.
Наибольшие объемы кредитования получили аграрии по:
- Киевской области - 892,3 млн грн для 138 хозяйств;
- Черниговской области - 855,4 млн грн для 116 хозяйств;
- Одесской области - 711,9 млн грн для 140 хозяйств;
- Кировоградской области - 680,5 млн грн для 152 хозяйств;
- Винницкой области - 630,8 млн грн для 124 хозяйств.
Всего в этом году 4438 агропредприятий привлекли более 20,3 млрд грн банковских кредитов по разным государственным программам.
Стоит отметить, что с 1 января 2025 для получения кредита по программе "5-7-9" обязательным условием является регистрация в Государственном аграрном реестре (ГАР).
"Продолжаем создавать благоприятные условия для финансовой поддержки агросектора и обеспечения стабильной работы аграриев", — подытожил Коваль.
Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года срок кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9". Соответствующее постановление №1500 от 27 декабря, инициированная Министерством аграрной политики и продовольствия, опубликована на сайте правительства.