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"Укрпочта" будет доставлять лекарства из Liki.ua в 26 тысяч населенных пунктов

"Укрпочта" будет доставлять лекарства из Liki.ua
"Укрпочта" будет доставлять лекарства из Liki.ua

"Укрпочта" начала сотрудничество с платформой Liki.ua в рамках развития проекта "Укрпочта.Аптека". Теперь более 13 тысяч аптечных товаров можно заказать на Liki.ua с бесплатной доставкой "Укрпочтой" более чем в 26 тысяч населенных пунктов Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, компании объединили возможности своих платформ, чтобы расширить доступ к лекарствам и другим аптечным товарам.

Напомним, ранее "Укрпочта" планировала масштабировать аптечный сервис на все населенные пункты, обслуживаемые компанией. Речь шла примерно о 26 тысячах городов и сел, включая территории, где работают передвижные отделения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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