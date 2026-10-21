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"Укрпочта" запустила свой маркетплейс: что можно купить

"Укрпочта" запустила свой маркетплейс
"Укрпочта" запустила собственный маркетплейс

"Укрпочта" совместно с Kasta запускает собственный маркетплейс "Укрпочта Маркет", где будет доступно более 10 млн. товаров с бесплатной доставкой по Украине. Государственный почтовый оператор рассчитывает привлечь к новому сервису 2 млн клиентов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Новый сервис будет работать в приложении "Укрпочта 2.0". По словам Смелянского, проект был создан совместно с Kasta, объединив торговую платформу партнера с логистической сетью почтового оператора.

Одной из главных особенностей маркетплея станет бесплатная доставка независимо от стоимости заказа. Смелянский привел пример с товаром стоимостью 21 грн, который также можно получить без дополнительной платы за доставку.

"Укрпочта" позиционирует сервис как возможность покупать необходимые товары в любом населенном пункте, в том числе там, где из-за воздушных тревог или других обстоятельств физические магазины временно не работают.

"Укрпочта" не считает себя конкурентом других маркетплейсов

По словам Смелянского, компания не планирует напрямую конкурировать с другими онлайн-площадками, поскольку каждая из них имеет свою нишу.

В то же время, фактически "Укрпочта" расширяет присутствие в розничной торговле и электронной коммерции.

Смелянский отметил, что продажи товаров по сети почтового оператора уже превысили 1 млрд грн. Кроме того, у компании есть опыт онлайн-продажи почтовых марок в Украине и за рубежом.

Новый маркетплейс, по его словам, не будет получать государственные субсидии и должен работать как коммерческий проект.

В качестве примеров схожих моделей Смелянский привел Amazon Prime, а также маркетплейсы почтовых операторов Бразилии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

В компании поставили цель привлечь в "Укрпочту Маркет" 2 млн клиентов.

Напомним, в сентябре Kasta и "Укрпочта" уже запустили бесплатную доставку заказов по Украине. Тогда предложение объясняли ростом вынужденных простоев физической торговли из-за воздушных тревог.

Автор:
Татьяна Гойденко

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