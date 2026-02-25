"Укрпочта.Аптека" заработает во всех населенных пунктах до конца марта 2026 года

Полноценный запуск сервиса "Укрпочта.Аптека" во всех населенных пунктах, обслуживаемых национальным почтовым оператором, запланирован до конца марта 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на комментарий генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, который дал "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания завершает закупку необходимых технологий для работы сервиса. Речь идет, в частности, о логерах температуры, специализированных сумках, холодовых и нагревательных элементах, которые обеспечат надлежащие условия транспортировки лекарственных средств.

Сервис будет работать в формате адресной доставки: медикаменты не будут храниться в отделениях, а отправляться клиентам после оформления заказа через сайт, колл-центр или почтовые отделения. Доставка охватит не только стационарные точки, но и территории, куда выезжают передвижные отделения — около 26 тысяч населенных пунктов.

Проект является частью долгосрочной стратегии развития компании. В июле 2025 года Смелянский определил запуск "Укрпочта.Аптеки" среди ключевых целей наряду с созданием "Укрпочта.Банка". В настоящее время сеть оператора насчитывает более 6 тысяч отделений и 26 тысяч точек обслуживания.

Финансовые показатели компании демонстрируют рост. В четвертом квартале 2025 года "Укрпочта" получила 257,9 млн грн чистой прибыли - на 69,2% больше, чем годом ранее. Выручка за этот период выросла до 3,6 млрд грн.

Запуск аптечного сервиса должен улучшить доступ к лекарственным средствам для жителей отдаленных общин, где отсутствуют стационарные аптеки.

Напомним, пилотный проект "Укрпочта. Аптека" был запущен в начале 2024 года в Донецкой области. Впоследствии он охватил всю Сумскую, Запорожье, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую.