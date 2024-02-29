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Проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на 5 областей: как бесплатно заказать лекарства
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" с 1 марта будет охватывать не только Донетчину, но всю Сумщину, Запорожье, Николаевщину, Харьковщину, Херсонщину и Черниговщину.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"После первых недель тестирования процессов в Донецкой области, мы анонсируем расширение пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", с 1 марта, как и планировали. Теперь доставка лекарств доступна всем жителям прифронтовых областей", - заметил Смелянский.
Он напомнил, что недавно "Укрпочта" запустила проект бесплатной доставки лекарства на прифронтовые территории, особенно туда, где аптеки отсутствуют или разрушены за время войны.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
21 февраля пилотный проект начал свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумщины.
Как заказать
Чтобы приобрести лекарственные средства, достаточно позвонить в контакт-центр по номеру 0800300545 и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.
Есть возможность заказывать безрецептурные препараты (компания постоянно работает над расширением ассортимента), а также по программе "Доступные лекарства".
Сроки доставки
Сформированный заказ будет направлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная. Как только посылка будет готова к выдаче, заказчик получит SMS-сообщение. Чтобы проверить правильность укомплектования заказа, можно осмотреть посылку при вручении.
Сроки доставки составляют до трех дней между областными центрами (без учета дня отправления).
Срок хранения заказа в отделении – 7 календарных дней.
Ситуация с аптеками в селах
Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.
Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарства создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.
"Также Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях для запуска проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях.