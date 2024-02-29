Проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на 5 областей: как бесплатно заказать лекарства

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" с 1 марта будет охватывать не только Донетчину, но всю Сумщину, Запорожье, Николаевщину, Харьковщину, Херсонщину и Черниговщину.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"После первых недель тестирования процессов в Донецкой области, мы анонсируем расширение пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", с 1 марта, как и планировали. Теперь доставка лекарств доступна всем жителям прифронтовых областей", - заметил Смелянский.

Он напомнил, что недавно "Укрпочта" запустила проект бесплатной доставки лекарства на прифронтовые территории, особенно туда, где аптеки отсутствуют или разрушены за время войны.

21 февраля пилотный проект начал свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумщины.

Как заказать

Чтобы приобрести лекарственные средства, достаточно позвонить в контакт-центр по номеру 0800300545 и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.

Есть возможность заказывать безрецептурные препараты (компания постоянно работает над расширением ассортимента), а также по программе "Доступные лекарства".

Сроки доставки

Сформированный заказ будет направлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная. Как только посылка будет готова к выдаче, заказчик получит SMS-сообщение. Чтобы проверить правильность укомплектования заказа, можно осмотреть посылку при вручении.

Сроки доставки составляют до трех дней между областными центрами (без учета дня отправления).

Срок хранения заказа в отделении – 7 календарных дней.

Ситуация с аптеками в селах

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарства создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

"Также Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях для запуска проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях.