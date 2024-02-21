Украинцы смогут приобрести лекарства через "Укрпочту" с бесплатной доставкой

Теперь украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр “Укрпочты” с бесплатной доставкой. Пилотный проект “Укрпочта. Аптека” начнет свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях: в Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумщины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что через "Укрпочту" можно будет заказать около 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также здесь будут отпускаться лекарственные средства по программе «Доступные лекарства» (безвозмездные или с небольшой доплатой).

"После успешного старта планируется расширение, и к проекту будут приобщены прифронтовые Харьковщина, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и т.д. В перспективе — все населенные пункты страны", - отмечают в Минздраве.

Как оформить заказ?

Позвоните по телефону 0 800 300 545.

Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и послан бесплатно по услуге «Укрпочта Экспресс».

Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бота в мессенджерах.

Для проверки правильности комплектации заказа предусмотрен осмотр при вручении посылки.

Первоначальные инвестиции "Укрпочты" в проект составляют 10-15 млн грн

"Начинаем пилотный проект из Донецкой области и приграничных районов Сумской, то есть там, где аптек просто нет. А впоследствии этот проект покроет 100% территории нашей страны. Вы видели наши новые линии, поэтому доставлять будем быстро и в любой уголок. все сразу будет «летать», процессы нуждаются в восстановлении, которые и ИТ, составы и системы контроля температуры. Все это будет и будет скоро», - рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Он добавил, что также впоследствии будет возможность заказать лекарства через отделения "Укрпочты", передвижные отделения или у почтальонов, даже там, где нет мобильной связи.

"Это будет уникальный проект, и мы сделаем его успешным. Первоначальные инвестиции, за счет собственных средств Укрпочты, составят 10-15 миллионов гривен. Мне кажется, сохранено здоровье тысяч, если не миллионов, украинцев точно этого стоит", - подчеркнул Смелянский.

Ситуация с аптеками в селах

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарства создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

"Также Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях для запуска проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях.