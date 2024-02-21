Українці зможуть придбати ліки через "Укрпошту" з безкоштовною доставкою

Відтепер українці зможуть придбати ліки через контакт-центр “Укрпошти” з безкоштовною доставкою. Пілотний проєкт “Укрпошта. Аптека” розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що через "Укрпошту" можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою «Доступні ліки» (безоплатні або з невеликою доплатою).

"Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни", - зауважують в МОЗ.

Як оформити замовлення?

Зателефонуйте за номером 0 800 300 545.

Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано безкоштовно за послугою «Укрпошта Експрес».

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах.

Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Початкові інвестиції "Укрпошти" в проєкт становлять 10-15 млн грн

"Починаємо пілотний проєкт з Донецької області та прикордонних районів Сумської, тобто там, де аптек просто немає. А згодом, цей проект покриє 100% території нашої країни. Ви бачили наші нові лінії, тож доставляти будемо швидко і в будь-який куточок. Не все одразу буде «літати», процеси потребують відбудови, які і ІТ, склади та системи контролю температури. Все це буде і буде скоро", - розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він додав, що також згодом буде можливість замовити ліки через відділення "Укрпошти", пересувні відділення чи у листонош, навіть там, де немає мобільного зв’язку.

"Це буде унікальний проєкт і ми зробимо його успішним. Початкові інвестиції, за рахунок власних коштів Укрпошти, складуть 10-15 мільйонів гривень. Мені здається, збережене здоров’я тисяч, якщо не мільйонів, українців точно цього варте", - наголосив Смілянський.

Ситуація з аптеками в селах

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

"Також Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях для запуску проєкту "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях.