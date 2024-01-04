"Укрпошта" з 1 лютого доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території: вже шукають фармацевтів

"Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. Запуск проєкту "Укрпошта-Ліки" для його впровадження на деокупованих і прифронтових територіях планується 1 лютого.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Така ініціатива дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

"Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві. Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, планується впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

"Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо", – наголосила віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У випадку реалізації проєкту "Укрпошта-Ліки" планують:

відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об’єктах Укрпошти (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня;

забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів;

інтеграція з програмою "Доступні ліки".

Ситуація з аптеками біля фронту і в селах

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

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