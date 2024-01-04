"Укрпочта" с 1 февраля будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории: уже ищут фармацевтов

"Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях. Запуск проекта "Укрпочта-Лекарства" для его внедрения на деоккупированных и прифронтовых территориях планируется 1 февраля.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Такая инициатива позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

"Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве. Также сейчас проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист", - говорится в сообщении.

Вместе с тем планируется внедрение горячей линии для оформления запросов от граждан.

"Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарствам. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно", - подчеркнула вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

В случае реализации проекта "Укрпочта-Лекарства" планируют:

открытие лицензированных складов на ключевых сортировочных объектах Укрпочты (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий), что позволит обеспечить доставку лекарств в любой населенный пункт страны уже на следующий день;

обеспечение запаса 10 тысяч наименований лекарственных средств;

интеграция с программой "Доступные лекарства".

Ситуация с аптеками у фронта и в селах

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарств создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

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