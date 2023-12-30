В Минздраве рассказали, на какие группы лекарств можно будет получить е-рецепт в 2024 году

В 2024 году список лекарств, которые можно приобрести по электронному рецепту, останется таким же, как и в 2023 году. Все те лекарства, которые раньше подлежали отпуску по рецепту врача, можно будет получить, воспользовавшись не только бумажным, но и электронным рецептом.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что за 2023 год в системе электронного здоровья было создано более 15 миллионов электронных рецептов. Это включает как препараты, приобретенные пациентами за собственные средства, так и те, чье возмещение происходит по программам реимбурсации или за счет местных бюджетов.

В общем. в электронной системе здравоохранения было сформировано более 67 миллионов электронных рецептов.

В течение 2023 года было расширено использование электронных рецептов для следующих категорий:

всех рецептурных лекарств, которые пациент покупает за свой счет,

льготных наркотических лекарственных средств, стоимость которых возмещается за счет местных бюджетов,

иммуносупрессивных лекарств для пациентов в посттрансплантационном периоде по программе реимбурсации,

опиоидных обезболивающих для паллиативных больных по программе реимбурсации,

тест-полосок для индивидуальных глюкометров для пациентов с сахарным диабетом I типа по программе реимбурсации.

Напомним, с 19 октября, в Украине изменилась процедура получения первого электронного рецепта: пациент может получить рецепт на лекарства, обратившись к врачу дистанционно. Исключение будет только для пациентов, проходящих заместительную поддерживающую терапию.

Кроме того, срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за собственные средства, увеличился до 90 календарных дней с 30, как было раньше.

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