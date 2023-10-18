В Украине изменили срок действия электронных рецептов

Срок действия электронных рецептов на рецептурное лекарство, которое пациент покупает за собственные средства, увеличился с 30 до 90 календарных дней.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Отныне срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 календарных дней (вместо 30 дней, как было раньше)", - отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать э-рецепт, выписанный на курс лечения до 90 дней.

Как отметили в Минздраве, при этом срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускаемые на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства, — 30 календарных дней.

В Минздраве напомнили, что погасить электронный рецепт по-прежнему можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения.

Найти подходящую аптеку можно, воспользовавшись дашбордом «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту». Для этого достаточно выбрать область, тип и название населенного пункта, где вы проживаете. После этого на дашборде появится карта с пометками доступных аптек, а также перечень адресов аптек, отпускающих лекарства по е-рецепту.

Как получить электронный рецепт?

Для получения рецепта необходимо записаться на прием к своему врачу. При осмотре специалист формирует электронное назначение на получение лекарства, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по их приему. Повторный запрос на электронный рецепт можно производить уже по телефону.

Новый рецепт на то же лекарственное средство может быть выписан:

не ранее чем через 7 дней, если в предыдущем электронном рецепте, по которому выписано это лекарственное средство, курс лечения был установлен на срок от 21 дня и более;

за 3 дня, если такой срок меньше 21 дня.

После того, как врач выписал "э-рецепт", пациент получает смс-сообщение с номером рецепта и подтверждающим кодом, который нужно будет указать в аптеке.

Если у пациента нет мобильного телефона, необходимо прийти на прием к врачу. Электронный рецепт в таком случае будет выдан в распечатанном виде.

Напомним, в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

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