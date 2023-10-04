ТОП-10 аптечных сетей Киева: где покупать лекарства в столице

Аптечный ритейл довольно быстро оправился от военных действий после 24 февраля 2022 года. Игроки рынка постепенно восстанавливали утраченные активы, строили новые логистические цепочки и даже диджитализировали свои сети, добавляя к услугам полезные современные сервисы.

О том, как аптечные сети преодолевали последствия большой войны, мы рассказывали в первом обзоре нашего спецпроекта "Топ-10 аптек Киева". Два последних месяца редакция Delo.ua проводила анкетирование основных аптечных сетей Киева для того, чтобы определить лучшие из них в нескольких категориях, и дать аудитории практический материал, который покажет отличия и сильные стороны участников фармацевтического ритейла.

Об участниках рынка редакция собирала следующие данные:

Количество точек продаж сети в г. Киеве Наличие онлайн-магазина, собственной доставки лекарств и сервиса заказа Количество товарных позиций в ассортименте Наличие бонусной программы для клиентов или программы постоянных скидок на товары Специализация Сотрудничество со страховыми компаниями (количество СК) Участие в государственных программах обеспечения лекарствами Наличие инициатив по помощи силам обороны, ВПЛ, деоккупированным территориям (сумма помощи)

В результате нашего исследования мы выбрали ТОП-10 аптечных сетей Киева, предоставляющих самый большой и качественный спектр услуг в отрасли. Но и среди них нарисовалась крепкая пятерка лидеров – это сети АНЦ, "Бажаємо здоровʼя", "Доброго дня", Подорожник и 911.

Лидером рейтинга стала сеть аптек АНЦ. Она присутствует в 7 из 8 пунктов опросника и уверенно лидирует в категориях: количество точек в Киеве (171 отделение); количество товарных позиций (32 тыс.); сумма оказанной помощи силам обороны, ВПЛ, деоккупированным территориям (41 млн грн).

Второе место в рейтинге заняла национальная сеть аптек "Бажаємо здоровʼя". Она также присутствует в 7 из 8 пунктах, имеет наибольшее количество контрактов со страховыми компаниями (около 40), а в других пунктах несколько уступает лидеру цифры (см. инфографику).

Тройку лидеров замыкает "Аптека доброго дня", которая присутствует сразу в восьми пунктах опросника, но уступает в общих цифрах. Это единственная сеть, имеющая специализированные аптечные заведения.

Победители в номинациях

Проанализировав все собранные данные по аптекам, имеющим крупнейшие представительства в Киеве, мы определили победителей в следующих шести номинациях.

Аптека на каждый день

Победитель - АНЦ

В этой номинации победителя выбирали за наиболее развитую сеть точек продаж и широчайший ассортимент товаров. Сеть АНЦ имеет наибольшее количество киевских отделений среди участников – 171 аптеку. На сегодняшний день в них продается около 32 тысячи наименований лекарств и товаров для здоровья. У ближайших конкурентов - аптек "Бажаємо здоровʼя" и "Доброго дня" количество столичных отделений - 169 и 137 соответственно.

Лучшая онлайн аптека

Победитель - Аптека доброго дня

Победителя номинации выбирали за наиболее развитый онлайн сервис заказа лекарств и сервис их доставки. На сегодняшний день в столице лучшие условия предлагает "Аптека доброго дня". Как и у ближайших конкурентов, у них есть возможность заказа лекарств онлайн, существуют чат-боты у Viber и Telegram, но решающим аргументом для победы стала хорошо развитая собственная курьерская доставка лекарств как домой, так и в ближайшее аптечное отделение.

Выгодное здоровье

Победитель - Бажаємо здоровʼя

Номинация, учитывающая количество постоянных скидок и бонусов для клиентов. В национальной сети аптек "Бажаємо здоровʼя", как и у ближайших конкурентов, существуют программы возвращения кэшбека, а также системы скидок. Победить в номинации "Бажаємо здоровʼя" помогла программа "Яркие предложения", которая дает скидки от 5 до 30% на лекарства и товары для здоровья.

Лучший партнер страховой медицины

Победитель - Бажаємо здоровʼя

В этой номинации выбиралась сеть, которая имеет наиболее развитые программы сотрудничества со страховыми компаниями по программе ДМС. Победителем стала национальная сеть "Бажаємо здоровʼя", которая работает с 40 СК (35 из которых делают заказ ежемесячно на постоянной основе).

Лучшая аптека специального назначения

Победитель - Аптека доброго дня

Здесь учитывалось наиболее активное участие сети аптек в программах обеспечения медикаментами и наличие специализации для определенных групп потребителей. Победителем стала “Аптека доброго дня” у которой есть отделение с определенными специализированными товарами (для людей с онко заболеваниями – 26 аптек; для реабилитации – 131 отделение; для больных диабетом – 130). Как и у ближайших конкурентов, все отделения принимают участие в государственной программе "Доступные лекарства".

Лекарства - фронту

Победитель - АНЦ

В номинации отмечалась самая активная и весомая помощь силам обороны, ВПЛ, деоккупированным территориям. И победителями здесь можно назвать все сети, приобщившиеся к помощи военным и гражданским. Но в нашем рейтинге наибольший вклад внесла сеть АНЦ. На сегодня на помощь компания уже выделила почти 42 миллиона гривен и останавливаться не собираются. Как мы уже упоминали в первом обзоре нашего спецпроекта "ТОП-10 аптек Киева", сеть АНЦ сотрудничает платформой UNITED24, с фондами Сергея Притулы, "Вернись Живым" и "Вместе для Украины" реализует собственные проекты по обеспечению ВСУ автомобилями, квадрокоптерами, тепловизорами, оборудованием, одеждой, системами защиты и разведки.

В ближайшее время в спецпроекте "Топ-10 аптек Киева" мы опубликуем подробные кейсы аптечных сетей-победителей.