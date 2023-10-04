ТОП-10 аптечних мереж Києва: де купувати ліки у столиці

Аптечний рітейл досить швидко оговтався від воєнних дій після 24 лютого 2022 року. Гравці ринку поступово відновлювали втрачені активи, будували нові логістичні ланцюжки і навіть діджиталізовували свої мережі, додаючи до послуг корисні сучасні сервіси.

Про те, як аптечні мережі долають наслідки великої війни ми розповідали у першому огляді нашого спецпроєкту “ТОП-10 аптек Києва”. Два останні місяці редакція Delo.ua проводила анкетування основних аптечних мереж Києва, для того, щоб визначити кращі з них у декількох категоріях, та дати аудиторії практичний матеріал, який покаже відмінності та сильні сторони учасників фармацевтичного ритейлу.

Про учасників ринку редакція збирала наступні дані:

Кількість точок продажу мережі у м. Києві Наявність онлайн-магазину, власної доставки ліків та сервісу замовлення Кількість товарних позицій у асортименті Наявність бонусної програми для клієнтів чи програми постійних знижок на товари Спеціалізація Співпраця зі страховими компаніями (кількість СК) Участь у державних програмах забезпечення ліками Наявність ініціатив з допомоги силам оборони, ВПО, деокупованим територіям (сума допомоги)

В результаті нашого дослідження ми обрали ТОП-10 аптечних мереж Києва, які надають найбільший і найякісніший спектр послуг у галузі. Але й серед них намалювалась міцна пʼятірка лідерів - це мережі АНЦ, Бажаємо здоровʼя, Доброго дня, Подорожник та 911.

Лідером рейтингу стала мережа аптек АНЦ. Вона присутня у 7 з 8 пунктів опитувальника, і впевнено лідирує у категоріях: кількість точок у Києві (171 відділення); кількість товарних позицій (32 тис); сума наданої допомоги силам оборони, ВПО, деокупованим територіям (41 млн грн).

Друге місце у рейтингу зайняла національна мережа аптек “Бажаємо здоровʼя”. Вона також присутня в 7 з 8 пунктах, має найбільшу кількість контрактів зі страховими компаніями (близько 40), а в інших пунктах дещо поступається лідеру цифрами (дивись інфографіку).

Трійку лідерів замикає “Аптека доброго дня”, яка присутня одразу у восьми пунктах опитувальника, але поступається загальними цифрами. Це єдина мережа, яка має спеціалізовані аптечні заклади.

Переможці у номінаціях

Проаналізувавши всі зібрані дані по аптекам, що мають найбільші представництва в Києві, ми визначили переможців у наступних шести номінаціях.

Аптека на кожен день

Переможець - АНЦ

У цій номінації переможця обирали за найбільш розвинену мережу точок продажу та найширший асортимент товарів. Мережа АНЦ має найбільшу кількість київських відділень серед учасників - 171 аптеку. На сьогоднішній день в них продається близько 32 тисяч найменувань ліків та товарів для здоровʼя. У найближчих конкурентів - аптек “Бажаємо здоровʼя” та “Доброго дня” кількість столичних відділень - 169 і 137 відповідно.

Краща онлайн аптека

Переможець - Аптека доброго дня

Переможця номінації обирали за найбільш розвинутий сервіс онлайн замовлення ліків та сервіс їх доставки. На сьогодні в столиці найкращі умови пропонує “Аптека доброго дня”. Як і у найближчих конкурентів у них є можливість замовлення ліків онлайн, існують чат-боти у Viber та Telegram, але вирішуючим аргументом для перемоги стала добре розвинена власна курʼєрська доставка ліків, як додому, так і до найближчого аптечного відділення.

Вигідне здоров’я

Переможець - Бажаємо здоровʼя

Номінація, у якій враховується кількість постійних знижок та бонусів для клієнтів. У національній мережі аптек “Бажаємо здоровʼя”, як і у найближчих конкурентів, існують програми повернення кешбеку, а також - системи знижок. Перемогти у номінації “Бажаємо здоровʼя” допомогла програма “Яскраві пропозиції”, яка дає знижки від 5 до 30% на ліки та товари для здоровʼя.

Кращий партнер страхової медицини

Переможець - Бажаємо здоровʼя

У цій номінації обиралась мережа, яка має найбільш розвинені програми співпраці зі страховими компаніями за програмами ДМС. Переможцем стала національна мережа “Бажаємо здоровʼя”, яка працює з 40 СК (35 з яких роблять замовлення щомісяця на постійній основі).

Краща аптека спеціального призначення

Переможець - Аптека доброго дня

Тут враховується найбільш активна участь мережі аптек у державних програмах забезпечення медикаментами та наявність спеціалізації для певних груп споживачів. Переможцем стала “Аптека доброго дня” у якої є відділення з визначеними спеціалізованими товарами (для людей з онко захворюваннями - 26 аптек; для реабілітації - 131 відділення; для хворих на діабет - 130). Як і у найближчих конкурентів всі відділення беруть участь у державній програмі “Доступні ліки”.

Ліки - фронту

Переможець - АНЦ

У номінації відзначалась найактивніша та вагома допомога силам оборони, ВПО, деокупованим територіям. І переможцями тут можна назвати всі мережі, які долучилися до допомоги військовим та цивільним. Але у нашому рейтингу найбільший внесок зробила мережа АНЦ. Станом на сьогодні на допомогу компанія вже виділила майже 42 мільйони гривень і зупинятись не збираються. Як ми вже згадували у першому огляді нашого спецпроєкту “ТОП-10 аптек Києва”, мережа АНЦ співпрацює платформою UNITED24, з фондами Сергія Притули, “Повернись Живим” та “Разом для України” , реалізує власні проекти з забезпечення ЗСУ автомобілями, квадрокоптерами, тепловізорами, обладнанням, одягом, системами захисту та розвідки.

Найближчим часом у спецпроєкті “ТОП-10 аптек Києва” ми опублікуємо докладні кейси аптечних мереж-переможців.