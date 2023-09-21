Возобновление после кризиса: как аптечный бизнес адаптируется к военному времени

Из-за полномасштабного вторжения аптечный бизнес столкнулся с рядом проблем: разрушением логистики, дефицитом лекарств, уничтожением складов и торговых помещений, нехваткой кадров и блекаутами. Сегодня компании нашли способы адаптации к новым условиям и продолжают работать – отрасль постепенно стабилизируется. Рассказываем, в каком состоянии сейчас находится фармацевтический рынок в рамках спецпроекта "ТОП-10 аптек Киева"

Вызовы войны

В начале полномасштабного вторжения аптечную отрасль постиг самый масштабный кризис – тогда были вынуждены прекратить работу около 90% аптек. В первую неделю войны рынок замер, поскольку работники в первую очередь должны были позаботиться о безопасности себя и своих близких. Многие специалисты выехали в более безопасные места, часть просто не имела возможности добраться до рабочего места, некоторые сотрудники ушли на фронт. Однако аптечные заведения все же открывались там, где это возможно.

«Мы пытались всеми силами работать, даже в регионах с активными боевыми действиями, потому что понимали, как важно населению иметь доступ к лекарствам. Это была постоянная работа, максимально отлаженная, насколько это было возможно в тех условиях”, - рассказывает генеральный директор “Аптека Доброго Дня” Оксана Кириченко.

Всего в результате боевых действий было разрушено около 600 аптек, из-за обстрелов и ракетных ударов также пострадали складские помещения - например, были уничтожены два крупных состава дистрибьюторских компаний и производителей. Но сильнее всего по отрасли ударили проблемы с логистикой. Боевые действия, разрушенные дороги, блокпосты, комендантский час и невозможность доступа к некоторым складам сделали сложной или даже невозможной перевозку лекарственных препаратов. Были нарушены зарубежные поставки, поскольку не страховались входящие в Украину грузы.

“Мы импровизировали и работали с вызовами по всем направлениям одновременно. Организовали логистику между городами и вывозили лекарства из аптек, которые были повреждены или на границе с оккупацией. В каждом городе было налажено перемещение товара между аптеками силами наших сотрудников и волонтеров. В целом мы достаточно быстро выровняли и забалансировали наши запасы с учетом спроса и перемещением большого количества людей между регионами”, - вспоминает то время СЕО аптечной сети АНЦ Николай Щербина .

Поскольку на фармацевтическом рынке все звенья тесно связаны, проблемы были у всех игроков отрасли. Медикаменты направляются от производителя через дистрибьютора в аптеки, где их получает население. Если препятствия возникают у одного из звеньев, это влияет и на всех других, поскольку производители не могут сотрудничать с аптеками, минуя дистрибьютора. Так что иногда аптекам приходилось преодолевать не только свои трудности.

Мы пытались всеми силами работать, даже в регионах с активными боевыми действиями, потому что понимали, как важно населению иметь доступ к лекарствам. Это была постоянная работа, максимально отлаженная, насколько это было возможно в тех условиях Оксана Кириченко генеральный директор "Аптека Доброго Дня"

Чтобы обеспечить население нужными медикаментами, внедрили оперативные меры по оптимизации остатков в аптеках и обеспечение наличия наиболее необходимых лекарств. Некоторые поставщики за неимением работников не имели возможности организовать доставку в аптеки, поэтому мы делали ее самостоятельно”, - рассказывают в Национальной сети аптек “Желаем здоровья” .

Частично из-за нарушенных логистических цепочек, а также из-за повышенного спроса в первые месяцы войны в аптеках возникла нехватка лекарств. Люди с хроническими болезнями покупали медикаменты с запасом, что привело к дефициту определенных препаратов – прежде всего, для сердца, гормональных лекарств и инсулина. Например, в феврале и марте проданных препаратов для сердца было на 13% больше, чем в январе 2022-го, гормональных – на 20%, рассказывают аналитики сети Аптека Доброго Дня.

Спросом также пользовались противовоспалительные, противопростудные, анальгетики, антибиотики, а также психолептические препараты, антисептики и дезинфектанты. Летом украинцев напугали новости о ядерном ударе, поэтому население начало массово покупать йодсодержащие лекарства, повысив спрос на продукцию в три раза. Незадолго до введения е-рецепта на антибиотики люди бесконтрольно скупали антибактериальные препараты.

Постепенное восстановление

Постепенно рынок восстанавливался. Уже в марте количество работающих аптек выросло до 50%, а в апреле – до 80%. В конце весны 2022 более половины компаний продолжали стабильно выплачивать заработную плату сотрудникам, а 6% даже ее повысили . Если в начале полномасштабного вторжения из-за паники населения остатки лекарственных средств на складах уменьшились до двухнедельного уровня, то в сентябре объем остатков увеличился до 38 дней запаса, отмечают эксперты. Дефицита медикаментов сейчас нет.

Чтобы облегчить ввоз и распространение медикаментов, Минздрав и Госликслужба упростили процедуры лицензирования, контроля качества и импорта лекарственных средств: разрешили ввозить лекарства без упаковки на украинском языке, но с инструкциями. Предоставили возможность импортерам подавать документы для прохождения контроля качества в электронном виде, а также - ввозить препараты, срок годности которых составляет менее половины срока, определенного производителем, с условием, что он не исчерпан.

Кроме того, власти разрешили работать в аптеках не только фармацевтам, но и студентам и выпускникам фармацевтических вузов, еще не прошедших интернатуру. Это позволило частично решить проблему нехватки кадров.

"Мы с особым вниманием относимся к нашим работникам, поэтому пытались трудоустроить переселенцев на свободные рабочие места и помогали им с жильем", - рассказывают в "Желаем здоровья".

В конце осени 2022 года аптеки, как и весь ритейл, страдали от блекаутов в результате обстрелов энергетической инфраструктуры . Однако сети самостоятельно решили сопутствующие проблемы, покупая для своих заведений генераторы или другие источники бесперебойного питания. “Мы снабдили каждую аптеку генераторами, предоставили клиентам возможность при необходимости подзаряжать телефоны от розеток. А там, где были свободные водители, организовали развоз фармацевтов домой”, - рассказывают в национальной сети аптек “Желаем здоровья”.

В каждом городе было налажено перемещение товара между аптеками силами наших сотрудников и волонтеров. В целом мы достаточно быстро выровняли и забалансировали наши запасы с учетом спроса и перемещением большого количества людей между регионами. Николай Щербина СЕО аптечной сети АНЦ

Игроки рынка признаются, что блекауты сказались скорее на восприятии ситуации потребителем. “Люди не понимали, что неработающая вывеска не равна неработающей аптеке. Но фармацевты АНЦ оказались достаточно творческими: каждая аптека создавала свой световой декор, чтобы показать, что аптека работает. Впоследствии мы обустроили все аптеки генераторами, адаптировали систему сбора и выдачи заказов, разработали и внедрили расчетную систему с помощью мобильных телефонов”, - объясняет Николай Щербина.

По итогам тяжелейшего года, фармрынок просел, однако не подтвердил пессимистические прогнозы. По данным исследования PharmXplorer компании Proxima Research International, в 2022 году общий объем продаж всех категорий товаров "аптечной корзины" составил 127 млрд грн. Это на 7,2% меньше по сравнению с 2021-м, но лучше ожиданий в начале года - тогда прогнозировалось снижение на уровне 17–29%.

В натуральном выражении объемы продаж сократились на 29% и составили 1,25 млрд. упаковок. Динамика аптечных продаж в долларовом эквиваленте снизилась на 21%, а объемы продаж составили около $4 млрд. Средняя стоимость одной упаковки товаров по итогам года составила 102 грн - это почти на 31% больше, чем в 2021 году.

В следствии войны Украина существенно потеряла в импорте лекарств - если за период 2016-2021 годов импорт рос в среднем почти на 14% ежегодно, в 2022 произошло снижение на 38%. Экспорт также сократился на 24% при росте в прошлые годы на 11% ежегодно.

Аптечный бизнес сегодня

Если до войны в Украине работало более 20 тысяч аптек, сегодня их количество сократилось до 16 тысяч: часть была уничтожена, другая - осталась на оккупированных территориях. Однако аптечные сети не считают это препятствием для развития.

“Как многие ритейл-бизнесы мы потеряли определенное количество аптек. Приблизительно 123 аптеки были разрушены до основания, но нам удалось возобновить работу 41 аптеки и в настоящее время количество аптек сети в Украине насчитывает более 1100 отделений. Некоторые все еще находятся на оккупированных территориях. Но это не остановило наше развитие и работу. Мы работаем ради заботы о людях. При первой же возможности мы восстанавливаем помещения аптек, ищем новые и максимально быстро их оборудуем и открываем. Украинцы должны иметь удобный доступ к необходимым лекарствам и товарам для здоровья”, - подчеркивает СЕО АНЦ Николай Щербина.

В Аптеке Доброго дня также адаптируют и масштабируют бизнес. “Из-за военных действий произошло движение населения в пределах Украины. Чтобы быть рядом с клиентами, мы продолжили равномерно располагать аптеки по территории страны, чтобы быть рядом с нашими клиентами”, - комментирует ситуацию Оксана Кириченко.

Приблизительно с осени прошлого года украинский аптечный бизнес настроился на довоенный ритм. Компании продолжают двигаться вперед, развивать сервисы, восстанавливать свои заведения и открывать новые. По состоянию на сентябрь 2023 года темпы роста объемов аптечных продаж лекарств составляют 36% в денежном и 13% в натуральном выражении.

Один из трендов – усовершенствование сервисов и диджитализация. Например, в АНЦ интегрировали сервис Дія.Підпис в систему рабочих взаимодействий с персоналом, внедрили расчет за товары криптовалютой с помощью технологии Binance Pay, сделали комфортный сервис заказа через Telegram-bot и Viber-bot, первыми в Украине запустили автоматизированную систему выдачи и оплаты онлайн-заказов – ликоматы АНЦ.

В свою очередь "Аптека Доброго Дня" создала чат-бот, чтобы клиент имел своеобразную аптеку в удобном мессенджере и постоянно совершенствует услугу онлайн-заказов - доставка курьером товаров сети доступна уже в 82 городах Украины. Сеть совершенствует дизайн аптек, расширяет и внедряет шелфтокеры - "говорящие полки", чтобы клиенту было удобно искать необходимые группы товаров.

В национальной сети аптек "Желаем здоровья" запустили программу лояльности, Viber чат-бот и доставку, сосредоточили внимание на внешнем виде аптек и бренда в целом, активно проводят ребрендинг. Там признаются, что существенно прокачали организационные и бизнес процессы, а в разработке есть несколько инновационных проектов.

Другой тренд на рынке фармритейла – уголки заботы о клиентах. Это разделенные части в аптеках, где расположены зоны заботы о клиентах с возможностью измерить давление, сатурацию, температуру, подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и даже выпить чай или воду. В "Аптеке Доброго дня" эти уголки называют "Пространствами устойчивого здоровья". Там считают, что такие внедрения должны изменить восприятие аптек чисто как места, в котором можно только приобрести лекарства при болезнях.

“Сейчас украинцы еще больше начали ценить себя и своих близких, поэтому мы решили предоставить максимальный уровень заботы о здоровье украинцев и научить превентивно заботиться о себе. Поэтому мы создали "Академию Устойчивого Здоровья". Если "Просторы" - это место заботы, то "Академия" - это философия заботы о здоровье клиентов, потому что предполагает обучение экспертами по разным направлениям", - рассказывает генеральный директор "Аптека Доброго Дня" Оксана Кириченко.

Развитию аптечной отрасли будет способствовать разрешение Кабмина создавать мобильные аптечные пункты как структурные подразделения аптеки . Они смогут работать в сельской местности, где нет аптечных пунктов, а также на территории активных боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Это решение должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам в условиях разрушенной инфраструктуры.

Также растет сегодня социальная ответственность аптечного бизнеса. Сети активно участвуют в благотворительности: приобщаются к социальным проектам, донатят на нужды армии и пострадавших от войны.

“Мы реализуем личные проекты и сотрудничаем со многими благотворительными фондами. Поддерживая гуманитарное направление помощи, собрали и передали более 2000 продуктовых наборов для семей, вынужденно покинувших свои дома, и 100 наборов для женщин с травмой спинного мозга, которые находятся на оккупированных территориях. Более 1000 упаковок лекарств для жителей Славянска, Святогорска и Харьковской области. Поддержали проект БФ Сергея Притулы NEST по строительству мобильного жилья”, – рассказывает СЕО аптечной сети АНЦ Николай Щербина.

Кроме того, АНЦ сотрудничает платформой UNITED24, с фондами "Повернись Живим" и "Разом для України", реализует собственные проекты по обеспечению ВСУ автомобилями, квадрокоптерами, тепловизорами, оборудованием, одеждой, системами защиты и разведки.

В свою очередь, национальная сеть аптек "Желаем здоровья" перечисляет средства ежемесячно на несколько проектов. “Мы поддерживаем крупные благотворительные организации типа UNITED24, делаем благотворительные взносы военным частям, а также непосредственно Министерству обороны Украины. Помогли с закупкой большого количества турникетов, тепловизоров, дронов, запчастей к ним, медикаментов и военной оснастки, рукавов для пожарных машин”, - рассказывают в компании.

Кроме того, аптечный бизнес консолидируется ради общей цели - например, в рамках инициативы "Аптечной профессиональной ассоциации Украины" 13 сетей присоединились к сбору средств для закупки кровоостанавливающих турникетов для ВСУ. Только через две недели союзу удалось собрать почти 22 млн грн.

Мы поддерживаем крупные благотворительные организации типа UNITED24, делаем благотворительные взносы военным частям, а также непосредственно Министерству обороны Украины. Помогли с закупкой большого количества турникетов, тепловизоров, дронов, запчастей к ним, медикаментов и военной оснастки, рукавов для пожарных машин. Национальная сеть аптек "Желаем здоровья"

В общем, прогнозы для отрасли на 2023 год достаточно положительные: эксперты считают, что объемы аптечных продаж будут расти – по пессимистическому сценарию на 7%, или даже на 30% по оптимистическому прогнозу.