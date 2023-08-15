Выстоять и реализовать: как ритейл продолжает развивать бизнес во время войны

Нарушенные логистические цепочки, обстрелы магазинов и инфраструктуры, оккупация городов, миграция людей привели к тому, что бизнесу пришлось вводить мгновенные антикризисные меры, чтобы сохраниться и продолжать снабжать людей работой, а покупателей - товарами. Рассказываем, как, несмотря на потери из-за войны, крупные игроки на рынке ритейла продолжают работать, помогать обществу и обеспечивать необходимыми товарами.

По данным ежемесячного исследования, регулярно проводимого среди членов Ассоциации ритейлеров Украины, с 21 марта 2022 года методом онлайн-опроса почти сотни владельцев и CEO предприятий по всей Украине, в настоящее время закрытыми остаются только 1% торговых объектов/магазинов. За полтора года войны этот показатель снизился на 28%.

В номинации "Опора тыла" рейтинга "Антихрупкость" победили компании АТБ, Eva, Varus, Мясомаркет и Эпицентр

Активное восстановление ритейла началось в апреле 2022 года и продолжается по сей день. С начала 2023 года общий показатель работающих магазинов улучшился на 5%, то есть примерно по одному проценту в месяц. Это значит, что сотни магазинов уже возобновили свою работу.

EVA: выстояли и планируют открыть 50 новых магазинов в Украине

Когда начали появляться сообщения о том, что россия планирует вторжение в Украину, в компании EVA проработали возможные сценарии на случай отсутствия горючего, света или связи. Удалось также подготовить запасы топлива и приобрели материалы, чтобы при опасности закрыть фасады магазинов. Еще были подготовлены хостелы и бомбоубежища для работников на распределительных центрах в Броварах и Львове, которые позже пригодились.

Уже после вторжения компании удалось оптимизировать логистические процессы, временно заместить товары международных брендов собственным импортом. В компании активно работали над тем, чтобы поддерживали работу торговых точек там, где это было возможно.

Компания понесла убытки на 360 млн грн в товарных запасах и оборудовании из-за обстрелов россиян и оккупации, однако бизнес выстоял и сейчас работает более 1 тыс магазинов по всей Украине. До конца года EVA планирует открыть еще 50 магазинов в центре и на западе Украины. Планируется запуск нового мобильного приложения, достройка и автоматизация складов, открытие нового хаба под e-commerce на базе существующего распределительного центра в Днепре. Еще в компании будут работать над усовершенствованием бизнес-процессов и оптимизацией управления запасами. В то же время, компания будет продолжать поддерживать украинских защитников.

АТБ: все беспрецедентные испытания закалили ритейл

С самого начала военного вторжения для обеспечения продовольственной безопасности страны АТБ перешла на особый режим работы 24/7 без выходных и праздников. Были внесены коррективы в логистические цепочки и удалось запустить прямые поставки продуктов и бытовых товаров из Польши, стран Балтии и Турции. Когда сухопутная граница почти стояла из-за массовой миграции и резкого запуска гуманитарных грузов, приходилось в контакте с правительственными и силовыми структурами в ручном режиме формировать «зеленые» коридоры для доставки продуктов в Украину. В компании отмечают, что сейчас ситуация значительно улучшилась.

из-за войны компания понесла убытки. Так, по предварительным оценкам, ущерб АТБ составляет миллиарды гривен. До начала военного вторжения в разных уголках Украины работало более 1300 современных дискаунтеров АТБ, но более двух сотен из них были разрушены вражескими обстрелами или оказались на временно оккупированных территориях. Однако компания активно возобновляет торговую сеть и строит новые магазины в центральном, северном и западном регионах с учетом всех требований безопасности.

Также почти уничтожены два распределительных центра компании на Киевщине, которые обслуживали центральные регионы, Киевскую и Черниговскую области. Аналогичный РЦ на Херсонщине попал на временно неподконтрольную территорию, был разграблен и разрушен. Чтобы бесперебойно поставлять продукты в магазины, компания приняла решение перераспределить нагрузку между другими РЦ. Параллельно были оборудованы новые временные площадки.

Уже в этом году АТБ запускает работу новых распределительных центров и планирует восстановление и расширение торговой сети, развитие торговых марок и поддерживать ВСУ.

Varus: добиться победы можно только совместными усилиями

В декабре 2021 года в компании поняли, что может быть большая война, поэтому начали готовиться. Когда раздались первые взрывы в феврале 2022-го в Varus приняли решение закрыть некоторые магазины из соображений безопасности, но пекари все равно были готовы выходить на работу, чтобы выпекать людям хлеб.

В первые дни стало понятно, что все процессы в компании нужно перестраивать. В результате были откорректированы графики работы индивидуально под каждого человека. Сотрудники, живущие вдали от магазинов, работали в первую смену, чтобы успеть добраться домой до комендантского часа. Остальные работали преимущественно в вечернее время.

В Varus отметили, когда закрылось много предприятий, потерявшие работу люди пришли к ним. Уже на 2023 год Varus среди лидеров по количеству рабочих мест для вынужденных переселенцев (ВПЛ). Так, за 15 месяцев полномасштабного вторжения сеть супермаркетов Varus трудоустроила 730 ВПЛ.

Новым работникам из категории ВПЛ предлагают разные должности: от кассиров, грузчиков и поваров до администраторов и руководителей. Кроме того, компания предоставляет линейному персоналу возможность выбрать новый вектор для развития и переквалифицироваться, например, из кассира на пекаря. В Varus уверены, что только объединенные усилия государства и бизнеса могут стать движущей силой для восстановления экономики Украины.

Компания Varus, как и многие другие бизнесы, понесли убытки из-за войны. В первые недели марта 2022 года были потеряны 15 000 – 20 000 кв. м складских площадей, где были уничтожены многие товары. Компания не восстанавливала уничтоженные склады, а переехала в новые. В результате пришлось перестраивать логистические цепочки снабжения. Кроме того, некоторые магазины еще находятся в оккупации, а некоторые – повреждены из-за обстрелов. В компании отмечают, что ущерб из-за войны колоссальный.

В настоящее время Varus открывает новые магазины в Украине, строит склады, инвестирует миллиарды гривен, поддерживает население и военных. Как отмечает основатель компании Руслан Шостак, процесс развития должен быть постоянным, вне зависимости от того, что происходит вокруг.

Кавер: Сергей Дода, Delo.ua