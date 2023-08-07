Доставить все: как украинские АЗС и логистические компании пережили самый глубокий кризис войны

Сокращение экспорта и закрытие морского и авиационного сообщения стало одной из главных проблем украинского бизнеса после начала полномасштабной войны. После 24 февраля 2022 г. украинские экспортеры столкнулись с невозможностью экспортировать свою продукцию морем и импортировать необходимое сырье через морские порты.

За относительно короткие сроки бизнесу удалось переориентировать экспортные и импортные коридоры на железнодорожный и автомобильный транспорт. Отгрузка продукции на европейские порты в Польше и Черноморские порты в Румынии привела к значительным задержкам и сбоям в этих направлениях.

В номинации "Дорога жизни" рейтинга "Антихрупкость" победили компании - Новая почта, Socar, DSV, OKKO и ZAMMLER

В целом за 2022 год объем автомобильных перевозок существенно увеличился – треть импорта в Украину (11 млн тонн грузов) была доставлена именно автомобильным транспортом.

Вместе с этим трудности возникли не только перед отраслью международных перевозок грузов, но и перед перевозившими товары внутри страны - из-за активных боевых действий логистика в определенные регионы была опасна для жизни водителей. Хотя спрос на услуги по перевозке посылок никуда не исчез. Напротив после определенного шокового периода возрос спрос со стороны внутренних переселенцев и военных, а средний вес посылки вырос .

При этом во втором квартале 2022 года страна столкнулась с жестким дефицитом топлива. До полномасштабной войны большая часть бензина и дизтоплива поступала в страну или из России или Белоруссии, или морским путем. Поэтому в начале полномасштабной войны трейдеры были с одной стороны зажаты необходимостью выстраивать новые цепочки поставок топлива через западные границы, а с другой – торговать топливом на АЗС по установленной государством цене. В результате это привело к жесткому дефициту горючего на заправках и существенному росту в оптовом сегменте.

За 2022 год ВВП Украины упал на 30%, а падение загруженности мощностей украинских предприятий составило около 50%. Но при всех проблемах прошлого года Украина экспортировала 100 млн тонн товаров, а импортировала 35 млн тонн.

Способность логистической отрасли адаптироваться к новым вызовам и быстро переориентировать экспортно-импортный грузопоток позволила спасти целые сектора украинской экономики. Более того, с начала войны украинский бизнес активно помогал военным и пострадавшим от войны гражданским и продолжает это делать сейчас.

Топливо для воюющей страны

До начала полномасштабной войны львинаю часть нефтепродуктов в Украину поставлялись Россией и Белоруссией, а также морем. В целом на указанные направления приходилось 60% бензина и 85% дизтоплива. После полномасштабного вторжения о закупке топлива у агрессора не могло быть и речи, а морские порты были полностью заблокированы русским флотом.

Кроме этого, единственное в Украине крупное нефтеперерабатывающее предприятие Кременчугский НПЗ также было вынуждено остановиться из-за обстрелов, а до войны этот завод обеспечивал украинский рынок бензином на 30%. Оккупанты обстреливали и нефтебазы украинских компаний, что делало невозможным накопление ими значительных запасов.

Единственным доступным каналом поставок топлива в воюющую страну оставались западные границы и порты Дуная. Однако у большей части трейдеров не было ни наработанных каналов, ни связей на рынке ЕС. Проблемы были и с логистикой: перевалочные мощности железной дороги были в дефиците, как и бензовозы. При этом государственное регулирование цен на горючее лишало бизнес возможности получать прибыль.

С другой стороны, спрос на горючее существенно возрастал из-за посевной, а также из-за морской блокады. Увеличивались и объемы автомобильных перевозок, выросшие из-за блокады морских портов, поэтому увеличивали спрос на горючее. В топливе также нуждались военные, полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, и именно они были в приоритете при распределении дефицитных нефтепродуктов.

Компании SOCAR Energy Ukraine вместе с коллегами на топливном рынке и украинским правительством удалось в сжатые сроки диверсифицировать поставки горючего и ликвидировать топливный кризис. Имея значительные международные связи, SOCAR обеспечила необходимые поставки топлива для своих клиентов, а также помогала топливом медикам и ГСЧС. С помощью своих международных связей компании удалось диверсифицировать своих поставщиков и разработать новые каналы поставки горючего из Словакии, Германии, Польши, Литвы, Финляндии, Греции, Румынии, Болгарии, а также Молдовы.

Несмотря на усилия окупантов украинскому топливному рынку удалось сделать невозможное - в сжатые сроки компании выстроили новую логистику и полностью отказались от горючего из России и Беларуси, а также адаптировались к работе с колес без использования автобаз.

За время полномасштабной войны компания не забывала и о нуждах мирного населения, пострадавшего от боевых действий. SOCAR реконструировала школу №12 в Ирпене, а также в Киевской области SOCAR Energy Ukraine совместно с Благотворительным фондом Киевской школы экономики KSE Foundation, Минздравом и Киевской областной военной администрацией отстроила амбулаторию, которая до войны принимала 19 тысяч пациентов. Также в Макарове были установлены модульные дома для людей, лишившихся жилья.

Также SOCAR Energy Ukraine удалось собрать почти миллион гривен, на которые приобрели 574 аптечки и передали их 12 школам в разных регионах Украины.

Логистика военного времени

После начала войны группа логистических компаний ZAMMLER не приостановила свою работу. Совладелец компании Виктор Шевченко в первые часы войны записался в ТРО и сейчас продолжает служить офицером управления логистики штаба Командования Сил ТРО ВСУ.

В начале полномасштабного вторжения компания пострадала. В марте прошлого года оборот ZAMMLER был на 70% меньше запланированного. Больше всего пострадали морские и авиаперевозки, однако удалось сохранить складские услуги и автомобильные перевозки, составляющие существенную часть бизнеса ZAMMLER.

Из-за войны топ-менеджменту компании нужно было мгновенно реагировать на ситуацию, делать краткосрочные планы, хотя в бизнесе привыкли говорить об адаптивности в разрезе месяцев, а то и лет. С течением времени оборот ZAMMLER стабилизировался, хотя компания имела значительное сокращение доходов.

Полномасштабная война изменила специфику товаров и скорректировала портфель клиентов. Компания начала доставлять гуманитарные грузы, работать с международными благотворительными фондами, общественными организациями и органами государственной власти. Также пришлось кардинально сменить маршруты. Из-за отсутствия авиационного и морского сообщения необходимо было оперативно перестраивать пути доставки, а основной поток грузов пришлось переориентировать на автоперевозки.

В марте 2022-го 90% автомобилей компании помогали армии и возили гуманитарную помощь. Только за первый месяц полномасштабного вторжения в ZAMMLER совершили более 120 внутренних и международных гуманитарных рейсов. Доставляли товары для военных, амуницию, еду, лекарства, одежду. Возили такие грузы бесплатно, просили компенсировать только бензин. Иногда подхватывали товары на обратном пути, чтобы машины не возвращались пустыми. Часть складских площадей и сейчас отдают в ZAMMLER под гуманитарку.

После того как бизнес стабилизировался СЕО ZAMMLER положил начало проекту "Тачка на ТРОкачку" по ремонту старых военных грузовиков с баз хранения ВСУ. Всего с начала проекта прошлой весной военные получили более 200 машин.

Рост, несмотря на войну

До полномасштабной войны доля «Новой Почты» на рынке отправок посылок составляла 65%. После российского вторжения в феврале 2022 г. компании пришлось закрыть значительную часть своих отделений, а движение посылок почти остановилось.

Благодаря резервам накопленным на "черный день" компании удалось удержаться в первый месяц полномасштабной войны, а уже в июле объем отправлений достиг 90% от довоенного. Важным для компании было и сохранить количество отделений, поскольку "Новая Почта" является крупным работодателем и имеет большое количество подрядчиков, и то, что компании удалось запустить 75% своей сети уже в июле 2022 года, стало существенной поддержкой для многих украинцев во времена экономической нестабильности.

В первые месяцы войны почти 14 млн украинцев покинули свои дома и "Новая Почта" предложила им услугу по пересылке личных вещей. Для многих внутриперемещенных лиц компания стала основным перевозчиком, а средний вес посылки вырос вдвое. Также компания продолжила обслуживать уехавших из страны украинских беженцев и за первый год полномасштабной войны открыла новые отделения в Польше, Чехии, Литве и Германии.

Около тысячи грузовиков "Новая Почта" задействовала для релокации украинского бизнеса из пострадавших от войны регионов. Также компания отдала часть своего парка для перевозки гуманитарных грузов ООН и Красного Креста.

А то, что компания с марта 2022 года бесплатно пересылает посылки для ВСУ, стало существенной поддержкой для волонтеров, собирающих для украинских воинов продукты, средства личной гигиены и медикаменты.

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