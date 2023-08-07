Доставити все: як українські АЗС і логістичні компанії пережили найглибшу кризу війни

Скорочення експорту та закриття морського та авіаційного сполучення стало однією з головних проблем українського бізнесу після початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року українські експортери зіткнулися з неможливістю експортувати свою продукцію морем та імпортувати необхідну сировину через морські порти

За відносно короткий термін бізнесу вдалося переорієнтувати експортні та імпортні коридори на залізничний та автомобільний транспорт. Відвантаження продукції на європейські порти в Польщі та Чорноморські порти в Румунії призвело до значних затримок та збоїв на цих напрямках.

У номінації "Дорога життя" рейтингу "Антикрихкість" перемогли компанії - Нова пошта, Socar, DSV, OKKO та ZAMMLER

Загалом за 2022 рік обсяг автомобільних перевезень суттєво збільшився – третину імпорту в Україну (11 млн тонн вантажів) було доставлено саме автомобільним транспортом.

Разом з цим труднощі постали не лише перед галуззю міжнародних перевезень вантажів, але й перед тими, хто перевозив товари всередині країни - через активні бойові дії логістика до певних регіонів була небезпечною для життя водіїв. Хоча попит на послуги з перевезення посилок нікуди не зник. Навпаки після певного шокового періоду зріс попит з боку внутрішніх переселенців та військових, а середня вага посилки зросла .

Разом з цим в другому кварталі 2022 року країна зіткнулася з жорстким дефіцитом пального. До повномасштабної війни більша частина бензину та дизпалива надходила в країну або з Росії чи Білорусі, або морським шляхом. Тож на початку повномасштабної війни трейдери були з одного боку затиснуті необхідністю вибудовувати нові ланцюжки поставок палива через західні кордони, а з іншого - торгувати паливом на АЗС за встановленою державою ціною. В результаті це призвело до жорсткого дефіциту пального на заправках і суттєвого зростання в оптовому сегменті.

За 2022 рік ВВП України впав на 30%, а падіння завантаженості потужностей українських підприємств склало близько 50%. Але попри всі негаразди минулого року Україна експортувала 100 млн тонн товарів, а імпортувала 35 млн тонн.

Здатність логістичної галузі адаптуватися до нових викликів та доволі швидко переорієнтувати експортно-імпортний вантажопотік дозволила врятувати цілі сектори української економіки. Мало того від початку війни український бізнес активно допомагав військовим та постраждалим від війни цивільним і продовжує це робити зараз.

Паливо для воюючої країни

До початку повномасштабної війни левову частину нафтопродуктів в Україну постачали з Росії та Білорусі, а також морем. Загалом, на зазначені напрямки припадало 60% бензину та 85% дизпалива. Після повномасштабного вторгнення про закупівлю палива в агресора не могло бути й мови, а морські порти були повністю заблоковані російським флотом.

Крім цього єдине в Україні велике нафтопереробне підприємство Кременчуцький НПЗ також був змушений зупинитися через обстріли, а до війни цей завод забезпечував український ринок бензином на 30%. Окупанти обстрілювали й нафтобази українських компаній, що унеможливлювало накопичення ними значних запасів.

Єдиним доступним каналом поставок палива до воюючої країни залишалися західні кордони та порти Дунаю. Однак у більшої частини трейдерів не було ні напрацьованих каналів поставок, ні зв’язків на ринку ЄС. Проблеми були й з логістикою: перевалочні потужності залізниці були в дефіциті, як і бензовози. Разом з цим державне регулювання цін на пальне позбавляло бізнес можливості отримувати прибуток.

З іншого боку попит на пальне суттєво зростав через посівну, а також через морську блокаду. Збільшувались й обсяги автомобільних перевезень, що зросли через блокаду морських портів, а тому збільшували попит на пальне. Палива також потребували військові, поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, і саме вони були в пріоритеті при розподілі дефіцитних нафтопродуктів.

Компанії SOCAR Energy Ukraine разом з колегами на паливному ринку та українським урядом вдалося в стислі терміни диверсифікувати поставки пального та ліквідувати паливну кризу. Маючи значні міжнародні зв’язки SOCAR забезпечила необхідні поставки палива для своїх клієнтів, а також допомагала паливом медикам та ДСНС. За допомогою своїх міжнародних зв’язків компанії вдалося диверсифікувати своїх постачальників та напрацювати нові канали постачання пального зі Словаччини, Німеччини, Польщі, Литви, Фінляндії, Греції, Румунії, Болгарії, а також Молдови.

Попри зусилля окупантів українському паливному ринку вдалося зробити неможливе - у стислі строки компанії вибудували нову логістику і повністю відмовилися від пального з Росії та Білорусі, а також адаптувалися до роботи з коліс без використання автобаз.

За час повномасштабної війни компанія не забувала і про потреби мирного населення котре постраждало від бойових дій. SOCAR реконструювала школу №12 в Ірпені, а що також на Київщині SOCAR Energy Ukraine спільно з Благодійним фондом Київської школи економіки KSE Foundation, МОЗ та Київською обласною військовою адміністрацією відбудувала амбулаторію, котра до війни приймала 19 тисяч пацієнтів. Також в Макарові були встановлені модульні будинки для людей, котрі втратили житло.

Також SOCAR Energy Ukraine вдалося зібрати майже мільйон гривень на які придбали 574 аптечки та передали їх 12 школам в різних регіонах України.

Логістика воєнного часу

Після початку війни група логістичних компаній ZAMMLER не зупинила свою роботу. Співвласник компанії Віктор Шевченко в перші години війни записався до Сил ТРО та зараз продовжує служити офіцером управління логістики штабу Командування Сил ТрО ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення компанія суттєво постраждала. У березні минулого року обіг ZAMMLER був на 70% меншим від запланованого. Найбільше постраждали морські та авіаперевезення, проте вдалося зберегти складські послуги та автомобільні перевезення, що складають суттєву частку бізнесу ZAMMLER.

Через війну топ-менеджменту компанії потрібно було миттєво реагувати на ситуацію, робити короткострокові плани, хоча в бізнесі звикли говорити про адаптивність у розрізі місяців, а то й років. З часом обіг ZAMMLER стабілізувався, хоча компанія мала значне скорочення доходів.

Повномасштабна війна змінила специфіку товарів та скоригувала портфель клієнтів. Компанія почала доправляти гуманітарні вантажі, працювати з міжнародними благодійними фондами, громадськими організаціями та органами державної влади. Також довелося кардинально змінити маршрути. Через відсутність авіаційного та морського сполучення потрібно було оперативно перебудовувати шляхи доставки, а основний потік вантажів довелось переорієнтувати на автоперевезення.

У березні 2022-го 90% автівок компанії допомагали армії та возили гуманітарну допомогу. За перший місяць повномасштабного вторгнення у ZAMMLER здійснили понад 120 внутрішніх та міжнародних гуманітарних рейсів. Доставляли товари для військових, амуніцію, їжу, ліки, одяг. Возили такі вантажі безплатно, просили компенсувати лише бензин. Іноді підхоплювали товари на зворотному шляху, щоб машини не поверталися порожніми. Частину складських площ і зараз віддають в ZAMMLER під гуманітарку.

Після того як бізнес стабілізувався СЕО ZAMMLER започаткував проєкт “Тачка на ТРОкачку” з ремонту старих військових вантажівок із баз зберігання ЗСУ. Загалом від початку проекту минулої весни військові отримали понад 200 машин.

Зростання попри війну

До повномасштабної війни, частка “Нової Пошти” на ринку відправлень посилок складала 65%. Після російського вторгнення у лютому 2022 року компанії довелося закрити значну частину своїх відділень, а рух посилок майже зупинився.

Завдяки резервам накопиченим на “чорний день” компанії вдалося втриматися в перший місяць повномасштабної війни, а вже у липні обсяг відправлень досяг 90% від довоєнного. Важливим для компанії було й зберегти кількість відділень, оскільки “Нова Пошта” є великим роботодавцем та має велику кількість підрядників, тож те що компанії вдалося запустити 75% своєї мережі вже в липні 2022 року стало суттєвою підтримкою для багатьох українців в часи економічної нестабільності.

В перші місяці війни майже 14 млн українців залишили свої домівки та “Нова Пошта” запропонувала їм послугу з пересилки особистих речей. Тож для багатьох внутрішньопереміщених осіб компанія стала основним перевізником, а середня вага посилки виросла вдвічі. Також компанія продовжила обслуговувати українських біженців, котрі виїхали з країни та за перший рік повномасштабної війни відкрила нові відділення у Польщі, Чехії, Литві та Німеччині.

Близько тисячі вантажівок “Нова Пошта” задіяла для релокації українського бізнесу з постраждалих від війни регіонів. Також компанія віддала частину свого парку для перевезення гуманітарних вантажів ООН і Червоного Хреста.

А те, що компанія з березня 2022 року безкоштовно пересилає посилки для ЗСУ стало суттєвою підтримкою для волонтерів, котрі збирають для українських вояків продукти, засоби особистої гігієни та медикаменти.